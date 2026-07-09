Cinquefrondi rinnova l’iniziativa “Benessere e Salute, tutti alle Terme”

La salute e il benessere dei cittadini rappresentano una priorità dell’azione amministrativa del Comune di Cinquefrondi. Con questa consapevolezza, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Michele Conia, rinnova anche per il 2026 l’iniziativa “Benessere e Salute: Tutti alle Terme”, un servizio dedicato alla Terza Età che coniuga prevenzione, cura, inclusione sociale e qualità della vita. L’iniziativa prevede l’organizzazione di un soggiorno termale non residenziale con trasporto gratuito presso le Terme di Galatro, dal 24 agosto all’11 settembre 2026, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere a percorsi terapeutici qualificati in un contesto che favorisce anche la socializzazione e il benessere relazionale.

L’Assessore a ramo, Roberta Manfrida, continua a promuovere politiche sociali “orientate alla tutela della persona, nella convinzione che investire nella salute significhi investire nella dignità, nell’autonomia e nella serenità della comunità. Garantire opportunità di prevenzione e di accesso a servizi dedicati al benessere rappresenta una scelta precisa, che mette al centro i bisogni delle persone e rafforza il valore di una comunità solidale e inclusiva. Particolare attenzione è rivolta alla popolazione anziana, risorsa fondamentale del tessuto sociale cittadino. Attraverso questa iniziativa, il Comune intende favorire non solo i benefici terapeutici delle cure termali, ma anche occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione attiva, contrastando l’isolamento e promuovendo uno stile di vita sano e attivo”.

Possono aderire all’iniziativa i cittadini residenti nel Comune di Cinquefrondi che abbiano compiuto il 65° anno di età

Possono aderire all’iniziativa i cittadini residenti nel Comune di Cinquefrondi che abbiano compiuto il 65° anno di età, se uomini, e il 60° anno di età, se donne. I partecipanti potranno usufruire, previa prescrizione medica, di cicli di fangoterapia, balneoterapia, terapie inalatorie e idromassaggio, in base alle specifiche esigenze cliniche. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del 24 luglio 2026, corredate della documentazione prevista dall’avviso pubblico.

Con il rinnovo di “Benessere e Salute: Tutti alle Terme”, il Sindaco Michele Conia e l’Amministrazione Comunale confermano “la volontà di portare avanti un modello di amministrazione fondato sulla vicinanza ai cittadini e sulla promozione di politiche sociali concrete, capaci di migliorare la qualità della vita delle persone. Il Comune di Cinquefrondi ribadisce così il proprio impegno nella costruzione di una comunità sempre più attenta al benessere collettivo, nella quale la salute, la prevenzione e l’inclusione sociale costituiscono pilastri fondamentali dell’azione amministrativa. Investire nelle persone significa investire nel futuro della comunità, rafforzando quel senso di solidarietà e coesione che da sempre caratterizza l’operato dell’Amministrazione Comunale”.