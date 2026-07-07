Cinquefrondi, il consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per la gestione delle colonie feline

Un altro passo concreto verso una comunità più attenta, responsabile e civile. Il Consiglio Comunale di Cinquefrondi ha approvato il regolamento comunale per la gestione delle colonie feline, uno strumento che consentirà di disciplinare in maniera organica la tutela dei gatti che vivono in libertà sul territorio comunale, promuovendo una gestione efficace del fenomeno e rafforzando le politiche di benessere animale. A relazionare il provvedimento è stata l’Assessore Giada Porretta, al suo primo atto in Consiglio comunale nell’ambito della delega al benessere animale. “Questo rappresenta il primo atto in relazione alla delega che mi è stata affidata. Ringrazio il Sindaco per la fiducia e l’Assessore Manfrida che, in questi anni, ha portato avanti con costanza e determinazione un importante lavoro sul tema del randagismo canino. Oggi ampliamo il nostro raggio d’azione, concentrandoci anche sul randagismo felino e sulla tutela delle colonie feline, dotando il Comune di uno strumento importante che guarda al futuro”, evidenzia Porretta.

L’Assessore Porretta ha illustrato i contenuti del regolamento

Nel corso della relazione, l’Assessore Porretta ha illustrato i contenuti del regolamento, evidenziando come il riconoscimento e la corretta gestione delle colonie feline rappresentino un elemento fondamentale per garantire il benessere degli animali, prevenire il proliferare incontrollato della popolazione felina e programmare in modo più efficiente gli interventi di sterilizzazione. Le colonie feline, infatti, costituiscono un presidio naturale del territorio e, se censite e monitorate, permettono di attuare politiche di prevenzione che producono benefici sia sotto il profilo sanitario che economico. La programmazione delle sterilizzazioni consentirà infatti di contenere progressivamente il numero dei gatti randagi, riducendo nel tempo anche i costi sostenuti dall’ente per gli interventi veterinari.

Il regolamento definisce inoltre le modalità di censimento delle colonie feline, le competenze del Comune e dell’Azienda Sanitaria Provinciale, promuovendo una collaborazione stabile tra istituzioni, cittadini e associazioni impegnate quotidianamente nella tutela degli animali. Con questo provvedimento l’Amministrazione comunale conferma una linea politica che negli anni ha fatto della tutela degli animali una scelta amministrativa concreta e non soltanto un principio. Dopo il lavoro svolto sul contrasto al randagismo canino, oggi Cinquefrondi compie un ulteriore passo avanti, adottando uno strumento moderno che mette insieme rispetto della normativa, tutela della salute pubblica, sostenibilità economica e sensibilità verso gli animali.

L’approvazione del regolamento rappresenta un nuovo tassello di un’idea di comunità fondata sulla cura del bene comune in tutte le sue forme

L’approvazione del regolamento rappresenta un nuovo tassello di un’idea di comunità fondata sulla cura del bene comune in tutte le sue forme. Perché il modo in cui una comunità si prende cura degli animali racconta il livello della sua civiltà e della sua capacità di guardare al futuro con responsabilità. L’Amministrazione comunale continuerà a investire su politiche che coniughino diritti, tutela dell’ambiente, benessere animale e partecipazione civica, nella convinzione che una città più giusta sia anche una città più attenta ai più fragili, umani e animali.