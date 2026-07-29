Cinquefrondi, giovedì l’inaugurazione della nuova Piazza Marconi

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi è lieta di invitare “tutta la cittadinanza all’inaugurazione della nuova Piazza Marconi, in programma giovedì 30 luglio alle ore 19:30. Un appuntamento molto atteso che segna la conclusione di un importante intervento di riqualificazione urbana destinato a restituire alla comunità uno dei luoghi più rappresentativi del paese. L’opera è stata realizzata grazie al finanziamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), uno dei pochi ottenuti nell’intera Piana di Gioia Tauro. Il bando, dedicato al tema “Svelare bellezza in Calabria”, ha premiato la visione dell’Amministrazione comunale che, attraverso il lavoro del Sindaco e del Vicesindaco Rocco Furiglio, con delega all’Arredo Urbano e all’Urbanistica, ha presentato il progetto “Piazza Marconi: ritorno all’antica bellezza”, finalizzato alla modernizzazione, all’efficientamento e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo di Cinquefrondi”.

Un progetto che ha consentito al Comune di ottenere un finanziamento di € 1.450.000,00, trasformando un’idea in una realtà concreta, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e rispetto della storia del territorio. La riqualificazione di Piazza Marconi rappresenta molto più di un intervento urbanistico. Significa restituire ai cittadini uno spazio di aggregazione, di incontro e di condivisione, un luogo che ha accompagnato la crescita di intere generazioni e che continua a custodire i ricordi e l’identità della comunità cinquefrondese.

“La piazza si presenta oggi con un volto completamente rinnovato. Tra gli elementi più suggestivi spicca la moderna fontana a pavimento, destinata a diventare uno dei simboli del nuovo spazio urbano. Sono state installate panchine intelligenti, dotate di sistemi per la ricarica dei telefoni cellulari, punti dedicati alla ricarica di biciclette elettriche e auto elettriche, un nuovo impianto di illuminazione a basso impatto ambientale e un bagno pubblico autopulente, servizi che rendono Piazza Marconi uno spazio moderno, accessibile e al passo con i tempi. Particolare attenzione è stata riservata anche al patrimonio naturale già esistente. Gli alberi e la vegetazione presenti nella piazza non sono stati eliminati, ma valorizzati e integrati nel nuovo progetto, esaltandone la bellezza e contribuendo a creare un ambiente ancora più armonioso, vivibile e sostenibile”, rimarca la nota.

L’intervento ha inoltre interessato la vicina Piazzetta San Lorenzo

L’intervento ha inoltre interessato la vicina Piazzetta San Lorenzo, anch’essa completamente riqualificata con una nuova pavimentazione e un’area verde. Uno spazio che, da luogo segnato dall’abbandono, torna oggi a vivere, offrendo ai cittadini un ulteriore punto di incontro e contribuendo a rendere Cinquefrondi sempre più bella e accogliente. L’inaugurazione del 30 luglio sarà quindi una giornata di festa per tutta la comunità. Un momento simbolico che celebra non solo la conclusione di un’importante opera pubblica, ma anche una visione di sviluppo che mette al centro la qualità degli spazi urbani, la sostenibilità, la bellezza e il benessere dei cittadini.