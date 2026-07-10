Cicloturismo e aree protette, la festa regionale nell’istmo di Marcellinara con un famoso ospite d’eccezione | INFO

Nella nuova visione di sviluppo regionale che, ad una tutela sempre più rafforzata del patrimonio ambientale, abbina la promozione sempre più consapevole della fruibilità responsabile delle aree protette, si inserisce la Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo che, sabato 18 luglio, sarà ospitata con una serie di diverse iniziative a Marcellinara, il cui istmo è considerato il punto più stretto della Calabria, d’Italia e dell’Europa continentale.

Lì dove l’Europa si restringe: è questo il titolo, identitario e distintivo, scelto non a caso per l’evento regionale che ruoterà attorno al progetto dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR), che prevede la realizzazione di sentieri ciclo-pedonali di collegamento tra il Parco Marino Regionale Costa degli Dei ed il Parco Marino Regionale Baia di Soverato, attraverso appunto l’Istmo di Marcellinara. Insieme ai Parchi Marini Regionali, l’iniziativa è promossa anche da Calabria Straordinaria, Ciclovia dei Parchi e con il patrocinio del Comune di Marcellinara.

Nello specifico, il territorio dell’Istmo vedrà la riqualificazione dell’area di Monte Cocuzzo, nel comune di Marcellinara e il passaggio di un itinerario ciclo-pedonale coast to coast, con il collegamento dei percorsi già individuati, nelle aree protette interessate, di Ionio e Tirreno.

“I Parchi Marini regionali, e in generale le aree protette – ha spiegato l’assessore regionale all’ambiente Antonio Montuoro – funzionano davvero quando non restano perimetri costieri separati dal territorio, ma diventano porte di accesso a un sistema più ampio, dove si collegano in modo sinergico e complementare allo sviluppo del Turismo.”

“Mare, entroterra, attrattività, borghi, zone speciali di conservazione, itinerari, comunità locali e servizi devono dialogare insieme, all’interno di un’unica proposta di crescita e fruizione sostenibile”: ha sottolineato l’assessore regionale al turismo, Giovanni Calabrese, che sostiene progetto ed evento.

“È, questa – hanno ribadito i due assessori – la direzione che stiamo portando avanti con il Presidente Roberto Occhiuto: proteggere i luoghi rendendoli sempre più accessibili, organizzati ed attrattivi, anche e soprattutto in funzione dei nuovi turismi”.

“L’obiettivo è importante: contribuire a promuovere la fruizione turistico sostenibile delle aree protette, di cui è ricca la nostra terra e diffondere – hanno concluso Montuoro e Calabrese – soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza e la conoscenza sul complessivo patrimonio naturalistico ed identitario della nostra regione, una delle più biodiverse d’Europa”.

Ad aprire la giornata di sensibilizzazione e di attenzione regionale sui temi e sulle opportunità di sviluppo durevole della sostenibilità, della mobilità dolce e della fruibilità integrata dei patrimoni regionali, dal mare all’entroterra, come chiave di lettura del turismo lento ed esperienziale, sarà il primo Cicloraduno della Ciclovia dei Parchi nella Calabria Straordinaria.

La partenza è prevista da Taverna alle ore 16.30, con tappe intermedie a Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Gimigliano e Tiriolo, per arrivare a Marcellinara alle ore 19.30 (dalla quale è prevista una navetta per consentire ai partecipanti di rientrare a Taverna).

Alle ore 20, in piazza Scerbo, dopo la consegna dei gadget, si aprirà un momento istituzionale e tecnico di presentazione sia dei sentieri ciclo-pedonali di collegamento tra il parco marino regionale Costa degli Dei e il parco marino regionale Baia di Soverato, sia del progetto di destinazione turistico-esperienziale Istmo di Marcellinara.

In particolare, sullo ionio, la porta d’ingresso del percorso sarà posta presso il Parco Marino di Soverato, da cui si raggiugerà la zona speciale di conservazione (ZSC) Scogliera di Stalettì, per proseguire fino alla ZSC Oasi di Scolacium, per poi, raggiungere, sul Mar Tirreno, le ZSC Dune dell’Angitola e Laghi La Vota (unico esempio di ambiente lagunare presente in Calabria, caratterizzato da un ecosistema delicato e di straordinario valore ambientale).

Testimonial del progetto sarà Enrico Nigiotti, cantautore molto seguito tra le nuove generazioni, al quale l’Ente Parchi Marini regionali della Calabria ha chiesto di sostenerne gli obiettivi anche dal punto di vista culturale e dei valori sottesi, soprattutto tra i più giovani. La Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria, si concluderà alle 21.30 con il concerto dello stesso cantautore, che terrà in Calabria l’unica tappa dei Maledetti Innamorati Tour.