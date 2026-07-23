“Ci ha provato 6 volte”. Lollobrigida e la possibile alleanza tra Maggioranza e Vannacci

“Non è in agenda l’alleanza con nessun partito d’opposizione, men che meno con chi, come Futuro Nazionale, per sei volte ha tentato di mandare a casa il primo governo di destra“. È quanto dichiarato in un’intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno”, dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida respingendo l’ipotesi di un’alleanza, in vista delle prossime elezioni, con il generale Vannacci e Futuro Nazionale. “La legge elettorale – aggiunge – influenza relativamente la composizione della coalizione.

Mentre la sinistra non ha candidato e programmi di sintesi e per tentare di vincere farà un ‘carrozzone’ come suggerisce Matteo Renzi, noi abbiamo una proposta chiara, con Giorgia Meloni e i partiti che l’hanno sostenuta con lealtà e una omogeneità programmatica che esiste da trent’anni“.