Chianalea, poesia e musica con il reading “Dove i versi approdano”

La poesia approda nel cuore di Chianalea. Sabato 25 luglio, alle ore 19:30, la piazzetta della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo ospiterà il reading “Chianalea, dove i versi approdano”, una rassegna interamente dedicata all’arte dei versi e della parola. L’iniziativa, realizzata con il gratuito patrocinio del Comune di Scilla, sarà presentata da Demetrio Zema e Mimmo Bova.

Protagonisti dell’appuntamento saranno i poeti Nancy Calabrò, Carolina Cardona, Mimma Creaco, Salvatore Cucinotta, Francesco De Maio, Nataly Laganà, Carmine Laurendi, Tonino Magenta, Giuseppina Melidoni, Antonino Munafò, Roberto Pirrello, Pino Rodà, Anna Scazione, Antonella Genovà e Antonino Cotroneo. Ospite d’onore della serata sarà la soprano Maria Labate, che accompagnerà con il proprio contributo musicale un evento pensato per celebrare la poesia nella suggestiva cornice del borgo marinaro di Chianalea.