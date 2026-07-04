Chi è Demetrio Marino, il nuovo Assessore di Fratelli d’Italia della Giunta Comunale di Reggio Calabria

Demetrio Marino è uno dei nuovi Assessori della Giunta Cannizzaro, annunciata questa mattina dal Sindaco direttamente dal Palazzo del Comune. Demetrio Marino fa parte di Fratelli d’Italia, principale partito in Italia e anche tra i più votati della coalizione alle elezioni che hanno portato l’Onorevole alla schiacciante vittoria nello scorso maggio. Consigliere comunale alla quarta legislatura; già Presidente della Commissione consiliare Programmazione e Servizi generali; già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale; già Consigliere metropolitano; già Presidente della XIV Circoscrizione. Avrà le seguenti deleghe: Tributi, Patrimonio e Edilizia scolastica.