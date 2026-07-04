Chi è Antonino Maiolino, l’Assessore della Giunta Comunale di Reggio Calabria con delega al Personale

C’è anche Antonino Maiolino nella nuova squadra di Governo del Sindaco Cannizzaro, da lui stesso presentata questa pomeriggio al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Maiolino, già Consigliere Comunale, è figura esperta, discreta, seria e stimata all’interno del partito azzurro. Tra i più votati nella lista forzista del partito alle elezioni Comunali, entrando in Giunta lascerà ovviamente la carica, che passa al primo dei non eletti, Nino Zimbalatti.
Funzionario dell’ASP di Reggio Calabria, con esperienze amministrative maturate presso il Dipartimento Attività produttive della Regione Calabria; Consigliere comunale alla terza legislatura; già Presidente della XIV Circoscrizione; attuale Coordinatore della Grande Città di Reggio Calabria per Forza Italia. Avrà le seguenti deleghe: Personale, Decentramento, Servizi demografici.