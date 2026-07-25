ChatGPT Down in tutto il mondo: piattaforma bloccata e cronologia inaccessibile

Un esteso e inaspettato disservizio di ChatGPT ha colpito la celebre piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, provocando l’impossibilità di utilizzare il chatbot e rendendo temporaneamente inaccessibile il servizio a livello globale. Dalla mattinata, numerosissime segnalazioni hanno evidenziato l’incapacità degli utenti di inviare nuovi prompt o di interagire regolarmente con la pagina. Chiunque cerchi di collegarsi all’interfaccia web o all’applicazione mobile si ritrova di fronte a un persistente blocco sul caricamento, senza alcuna possibilità di avviare nuove sessioni di lavoro o di consultare i dati precedentemente elaborati.

Impossibile recuperare la cronologia e le conversazioni precedenti

L’aspetto più critico di questa interruzione riguarda l’impossibilità di accedere alla cronologia delle chat, la sezione in cui vengono archiviate le conversazioni passate, i testi generati e i codici di programmazione sviluppati nel tempo. Per i tantissimi professionisti e studenti che utilizzano quotidianamente l’intelligenza artificiale di OpenAI, la barra laterale vuota o bloccata in una fase infinita di caricamento rappresenta un notevole ostacolo operativo. Gli esperti rassicurano comunque che l’impossibilità temporanea di visualizzare le chat non significa che i dati siano stati cancellati, ma indica un problema nell’infrastruttura di recupero delle informazioni dai server.

La conferma ufficiale di OpenAI e le anomalie sulle API

L’azienda sviluppatrice ha prontamente confermato l’esistenza del guasto globale a ChatGPT, segnalando che i propri tecnici sono al lavoro per individuare l’origine dell’anomalia. I dati forniti dalla pagina ufficiale di monitoraggio evidenziano tassi di errore elevati che non toccano soltanto l’interfaccia utente standard, ma coinvolgono anche le API di OpenAI e il servizio Codex, compromettendo il funzionamento di molteplici applicazioni di terze parti integrate. La comunicazione ufficiale esclude del tutto che le difficoltà riscontrate dipendano da malfunzionamenti della connessione internet o dai dispositivi usati dai singoli utenti.

Tempi di ripristino incerti e interventi sull’infrastruttura

Al momento non sono state rilasciate indicazioni precise circa le tempistiche necessarie per il completo ripristino dei servizi OpenAI. La fase di indagine iniziale serve a chiarire le cause scatenanti del blocco e a predisporre i correttivi tecnici indispensabili per stabilizzare i server. Durante le fasi di intervento potrebbero registrarsi brevi momenti di apparente ripresa seguiti da nuove disconnessioni; per questo motivo, il servizio potrà dirsi realmente ripristinato solo quando l’azienda comunicherà la definitiva risoluzione dell’incidente.

L’impatto dell’interruzione sul lavoro e la dipendenza dal cloud

Questo improvviso down di ChatGPT riporta in primo piano la questione di quanto l’intelligenza artificiale sia ormai radicata nelle routine lavorative e di studio contemporanee. Dalla scrittura di documenti all’analisi di dati complessi, la continuità operativa di molte attività dipende direttamente dalla stabilità delle infrastrutture cloud. Quando un nodo centrale di questa rete subisce un arresto improvvisto, si evidenzia la necessità di prevedere piani di riserva per gestire con efficacia i temporanei problemi tecnici di OpenAI.