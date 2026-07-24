Cesare Di Pietro nuovo Vescovo della Diocesi di Locri Gerace: la lettera dell’Assessore Micheli

L’Assessore a Istruzione, Sport e Politiche per i giovani della Regione Calabria, Eulalia Micheli, ha scritto e inviato una lettera a Mons. Cesare Di Pietro, nuovo Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace. “A nome mio personale e come Assessore all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili della Regione Calabria, Le rivolgo il più cordiale benvenuto nella Diocesi di Locri-Gerace. Le comunità della Locride e l’intera Calabria La accolgono con gioia e con fiducia. In un tempo segnato da grandi sfide sociali, educative e giovanili, la presenza di un Pastore è segno di speranza e di un cammino condiviso. La Sua lunga esperienza nella formazione dei giovani, maturata come Rettore del Seminario Arcivescovile San Pio X di Messina e nel servizio educativo, è un patrimonio prezioso per una terra che ha bisogno di testimonianze forti e di adulti che camminino accanto alle nuove generazioni” si legge nella lettera.

“Come ho già anticipato nel nostro incontro prima del Suo arrivo a Locri, nel mio ruolo istituzionale avrò cuore di collaborare con la Sua persona e con la Chiesa diocesana sui temi che ci vedono vicini: l’educazione delle nuove generazioni, la valorizzazione dello sport come strumento di inclusione, il sostegno ai giovani e alle famiglie. Sono certa che la Sua guida pastorale, segnata dalla semplicità e dalla vicinanza alla gente, in continuità con il Suo predecessore Mons. Francesco Oliva, saprà essere riferimento importante per le scuole, per le parrocchie, per le associazioni e per tutte le realtà del territorio”.

“Le assicuro la mia piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale per il bene comune, nella consapevolezza che educare e crescere insieme è la strada per dare futuro alla nostra terra. Le auguro un fecondo Ministero episcopale, certa che la Sua guida pastorale sarà di grande valore per tutta la Locride e per la Calabria. Che il Signore la guidi in questo nuovo servizio”.