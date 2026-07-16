Cerimonia Calendari Serie A2: la Domotek fa incetta di premi, i titoli diventano 5! | FOTO

  • Domotek Volley premiazione Cerimonia calendari Serie A2
    LEGAVOLLEY - Presentazione dei calendari.
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La storia della Domotek Volley continua a scrivere pagine indelebili: entusiasmo a raffica per la premiazione del club, al Volley Mercato di Bologna dove, la società, ha ricevuto gli applausi di tutto il mondo pallavolistico italiano, ricevendo ad personam, i tre titoli conquistati, la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa ed il piatto celebrativo della promozione in A2, uniti al premio del miglior Coach dell’anno, il premio “Costa-Anderlini” per il proprio deus ex machina, l’allenatore reggino Antonio Polimeni.

I Trofei diventano cinque per una stagione veramente pazzesca, con il conferimento all’Addetto Stampa del club Amaranto, il giornalista Giovanni Mafrici del trofeo come Miglior addetto stampa del club.

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