Centri estivi e associazioni riconosciute come soggetti educativi, Galati: “un risultato che valorizza chi fa comunità”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione della legge che riconosce a pieno titolo centri estivi, oratori, associazioni di volontariato e realtà sportive e culturali come soggetti educativi. È un risultato trasversale, sostenuto da quasi tutte le forze parlamentari, che dà finalmente tutele e strumenti a chi educa ogni giorno accanto a famiglie e scuola. Un grazie particolare all’impegno costante e alla determinazione della Senatrice Elena Bonetti, che ha lavorato affinché la proposta nata con il Family Act divenisse realtà. Per questo come Azione siamo orgogliosi”.

Galati richiama in particolare il lavoro svolto nella provincia di Vibo Valentia dagli oratori parrocchiali, dai centri estivi comunali, dalle associazioni di volontariato e di Protezione Civile, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle Pro Loco. Realtà che, secondo la rappresentante di Azione, contribuiscono a mantenere vivi i borghi e le frazioni, offrendo ai ragazzi spazi di aggregazione, relazioni e occasioni di crescita attraverso lo sport, il volontariato e la cultura.

“Qui, in provincia di Vibo Valentia, penso al lavoro degli oratori parrocchiali, dei centri estivi comunali, delle associazioni di volontariato e di Protezione Civile, delle ASD sportive e delle Pro Loco che animano i nostri borghi e le frazioni. Significa valorizzare concretamente chi fa comunità: dare valore a chi accoglie i ragazzi, offre loro spazi e relazioni autentiche, a chi con lo sport di base, il volontariato e la cultura tiene vivi tutti i nostri territori”.