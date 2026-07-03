C’è Buffon nella pubblicità di Rai Sport… ma è Tommaso: il super tifoso reggino diventa simbolo azzurro

C’è Buffon nella pubblicità di Rai Sport, mentre inquadrano l’Italia in vista della Nations League. Amarcord con il ‘Gigi Nazionale‘, eroe della Juventus e Campione del Mondo 2026? Ma no! Stiamo parlando di Tommaso Buffon, l’altrettanto famoso tifoso reggino ormai divenuto vero e proprio simbolo azzurro. Le sue trasferte, ormai internazionali, che lo portano a girare la penisola nel giro di poche ore, finendo anche fuori dall’Italia, nell’incredibile impresa di seguire calcio, basket, volley cittadini e addirittura la Nazionale.

Ed è proprio il sostegno alla Nazionale ad avergli regalato un frame di caratura nazionale. Nello spot per l’offerta televisiva 2026/2027, la Rai ha inserito anche una clip in cui Tommaso Buffon sventola il bandierone tricolore, collegato alla Nations League che vedrà impegnata la Nazionale Italiana di Calcio.

Dopo aver seguito per anni Viola, Reggina, Domotek, Futura, Reggio Bic e chi più ne ha più ne metta, in giro per l’Italia, a volte anche con più partite nella stessa giornata, Tommaso Buffon è diventato anche un simbolo nazionale, proprio al fianco della Nazionale: una passione da sventolare forte, come i bandieroni che lo accompagnano.