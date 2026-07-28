Caulonia, “Locride Antica” torna sul Lungomare: Zeus al centro della settima edizione

La figura di Zeus come simbolo dell’ordine cosmico e della giustizia sarà al centro della settima edizione di “Locride Antica”, in programma venerdì 31 luglio, alle ore 22, presso il teatro situato sul Lungomare di Caulonia Marina. L’iniziativa culturale è promossa dall’Associazione Culturale Gnoseon, in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione Universitaria Calabrese e Ciavula.it, con il patrocinio del Comune di Caulonia e nell’ambito delle attività legate alla Bandiera Blu. L’edizione 2026 è intitolata “Dal Caos al Cosmo: la luce di Zeus – Il principio dell’ordine, la legge divina e la giustizia umana” e proporrà un percorso tra archeologia, filosofia, storia e cultura del territorio. Il confronto prenderà le mosse dalla figura di Zeus, interpretata come simbolo dell’ordine cosmico e della giustizia, per approfondire il rapporto tra il pensiero sviluppato nella Magna Grecia e le sfide della contemporaneità.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Angela Cristofaro, redattrice di Ciavula.it. Interverranno Antonella Ierace, assessore del Comune di Caulonia; la professoressa Marilisa Morrone, archeologa e PhD dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; il professore Alfredo Piscioneri, presidente dell’Associazione Culturale Gnoseon; e il professore Antonino De Giorgio, segretario della Società Filosofica Italiana – Sezione Universitaria Calabrese.

La serata sarà arricchita dalla rappresentazione teatrale “Hieros Gamos – Zeus, Hera e l’ordine cosmico”, portata in scena dagli allievi della Scuola Cinematografica della Calabria. Lo spettacolo si inserirà nel percorso culturale della manifestazione, approfondendo attraverso il linguaggio teatrale i temi dell’ordine, della legge divina e della giustizia umana.

Come avviene tradizionalmente al termine di “Locride Antica”, ai partecipanti sarà offerto l’idromele, antica bevanda simbolicamente legata al mondo classico. Il momento conclusivo sarà dedicato alla convivialità e alla condivisione culturale. L’iniziativa si conferma tra gli appuntamenti più significativi dell’estate culturale calabrese, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio filosofico, storico e archeologico della Locride e di favorire il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e cittadinanza.