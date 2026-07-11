Catonateatro, il 14 luglio la commedia in due atti dal titolo ” Lo specchio dei tempi” | INFO

Martedì 14 luglio, alle ore 21:00, presso Catonateatro, l’Associazione Alba Phoenix Gruppo Teatrale “Silvana Modafferi” presenta la commedia in due atti dal titolo “Lo specchio dei tempi“, scritta da Enzo Aiello, regia di Elpidio Di Vaio. I prezzi dei biglietti vanno dai 15 euro per il parterre ai 10 per la poltrona. Il cast è composto da: Enzo Aiello, Santo Ligato, Gianni Fascì, Elpidio Di Vaio, Giuditta Polito, Giusy Occhiuto, Maria Postorino, Caterina Mafrica, Mimmo Postorino, Gianfranco Polito e Marilena Luccisano.