Catonateatro, “Forza venite gente” celebra 45 anni all’Arena Alberto Neri

“Forza venite gente” arriva mercoledì 29 luglio all’Arena Alberto Neri di Catona con l’edizione speciale realizzata per celebrare il quarantacinquesimo anniversario dello storico musical dedicato alla figura di San Francesco. Lo spettacolo rappresenta il secondo appuntamento della Stagione 41 di Catonateatro, dopo il grande successo ottenuto il 22 luglio da “Shall We Dance” con Giovanni Pernice. Era il 9 ottobre 1981 quando, al Teatro Unione di Viterbo, debuttò una commedia musicale destinata a diventare nel giro di pochi anni un vero e proprio spettacolo di culto del panorama teatrale nazionale. Il successo di “Forza venite gente” ha successivamente superato anche i confini italiani: il musical è stato tradotto in otto lingue e rappresentato in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Dal riallestimento realizzato nel 2021, in occasione del quarantesimo anniversario dello spettacolo, la produzione SONI ha portato in scena oltre 200 repliche in tutta Italia, raccogliendo consensi positivi da parte del pubblico e della critica.

La nuova versione propone un rinnovamento scenico e narrativo coerente con le atmosfere dei moderni musical europei, mantenendo al tempo stesso un legame con la maestosità della figura di Francesco, icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica nel mondo. Al centro dello spettacolo resta il suo messaggio semplice e potente, raccontato attraverso una storia capace di alternare momenti di riflessione, spiritualità, intrattenimento e travolgente simpatia.

La storia di San Francesco e il rapporto con il padre

La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, dedicando particolare attenzione al rapporto tra padri e figli, spesso condizionato da aspettative differenti e da valori distanti. Una distanza che può generare sofferenza e incomprensioni, pur all’interno della ricerca di un amore reciproco. Nel musical, Pietro Bernardone, commerciante grezzo e materialista, non riesce a comprendere le aspirazioni superiori e trascendenti del figlio. Una contrapposizione per molti aspetti umanamente comprensibile, considerando il carattere rivoluzionario assunto dalla figura di San Francesco all’interno della Chiesa cristiana. Papa Pio XII lo definì “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”.

Sul palco dell’Arena Alberto Neri salirà un cast composto da 20 elementi tra cantanti, attori e ballerini, chiamati ad accompagnare il pubblico in un viaggio musicale dedicato a una delle figure più importanti della Cristianità. Un percorso per alcuni aspetti mistico e spirituale e, per altri, caratterizzato da elegante intrattenimento e coinvolgente simpatia. L’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa” ed è finanziata a valere sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.