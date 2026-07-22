Catona, grande partecipazione per l’evento di moda sul Lungomare organizzato da Reghium Team

Una serata all’insegna dell’eleganza, della partecipazione e della condivisione ha animato il lungomare di Catona. Si è concluso con un grande successo l’evento moda organizzato da Reghium Team, svoltosi martedì 21 luglio nella suggestiva cornice del litorale catonese. L’iniziativa ha fatto registrare una significativa presenza di pubblico, confermando il desiderio della comunità di ritrovarsi attorno a momenti capaci di valorizzare il territorio, le sue energie e le sue eccellenze. La manifestazione ha rappresentato uno dei primi importanti appuntamenti della programmazione estiva nata grazie al lavoro dell’Officina delle Idee, laboratorio di progettazione condivisa che ha messo in rete associazioni, volontari e cittadini.

L’evento ha evidenziato la forza della collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio, protagoniste di un percorso fondato sul dialogo, sulla condivisione e sulla volontà di costruire insieme nuove opportunità di crescita per Catona. Una sinergia che, secondo gli organizzatori, dimostra come il lavoro di rete rappresenti oggi uno strumento fondamentale per realizzare iniziative di qualità e restituire centralità al territorio.

La moda come strumento di promozione culturale e sociale

Nel corso della serata, la moda è diventata uno strumento di promozione culturale e sociale, capace di unire generazioni, valorizzare talenti e trasmettere un messaggio di fiducia e rinascita. L’entusiasmo del pubblico e il coinvolgimento di tutte le associazioni partecipanti hanno reso la manifestazione un esempio concreto di come l’unione delle forze possa produrre risultati importanti per la comunità. “L’evento di ieri – dichiarano gli organizzatori – è la dimostrazione che quando le associazioni dialogano, collaborano e condividono obiettivi comuni, il territorio risponde con entusiasmo. Catona ha dimostrato di essere una comunità viva, pronta a costruire insieme il proprio futuro. L’Officina delle Idee continuerà a essere uno spazio aperto di confronto e progettazione, perché crediamo che solo lavorando insieme si possano creare occasioni di crescita, valorizzazione e partecipazione per tutta la comunità”.

Il successo dell’evento rappresenta un punto di partenza per una stagione estiva ricca di appuntamenti e conferma che la collaborazione tra le realtà locali è la strada indicata per promuovere Catona e rafforzarne l’identità. L’obiettivo è proseguire nel segno della partecipazione, della cultura e della condivisione, valorizzando le energie presenti nel territorio e creando nuove occasioni di incontro per cittadini, associazioni e volontari.