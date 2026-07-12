Cateno De Luca rilancia Sud chiama Nord: “siamo l’unico movimento civico e post-ideologico. Il centrosinistra? Non vuole vincere”

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, rilancia il ruolo del movimento nello scenario politico italiano e rivendica una crescita costruita, secondo le sue parole, attraverso risultati elettorali, alleanze programmatiche e una presenza costante sul territorio. Da parte del sindaco di Taormina c’è la volontà di presentare Sud chiama Nord come una forza alternativa agli schieramenti tradizionali, definita dallo stesso De Luca come un movimento civico e post-ideologico, capace di dialogare sia con il centrodestra sia con il centrosinistra sulla base di accordi legati ai programmi.

De Luca: “oggi in Italia esiste un solo movimento civico e post-ideologico”

Nel suo messaggio, il leader di Sud chiama Nord rivendica il percorso intrapreso dal movimento e attribuisce ai risultati ottenuti negli ultimi appuntamenti elettorali la conferma di una fase di crescita. “Oggi in Italia esiste un solo movimento civico e post-ideologico e si chiama Sud chiama Nord. Non lo dico io, lo dicono i fatti. Alle ultime amministrative abbiamo ottenuto successi e risultati importanti, correndo da soli o stringendo alleanze sulla base di accordi programmatici sia con il centrodestra sia con il centrosinistra“, evidenzia.

I sondaggi e l’attenzione dei media nazionali secondo il leader di Sud chiama Nord

Un altro elemento indicato da De Luca come segnale della crescita del movimento riguarda la presenza nei sondaggi politici e la maggiore attenzione ricevuta dai mezzi di informazione nazionali. “Avete capito da cosa si capisce che Sud chiama Nord sta crescendo? Oltre ai 5 istituti di sondaggi (Swg, Piepoli, Noto, Lab21 e BidiMedia) che ci quotano intorno all’1,5%, si vede dal fatto che i media nazionali hanno iniziato a darci spazi importanti, proprio come quello di oggi”, rimarca.

“Restiamo tra la gente”: De Luca rivendica il lavoro sul territorio

Nel suo intervento, De Luca contrappone l’attività svolta dal movimento sul territorio al dibattito politico che, secondo la sua visione, si concentra soprattutto nei palazzi della Capitale. “Noi rimaniamo concentrati e andiamo avanti. Come sempre, ci trovate in trincea tra la gente a risolvere i problemi. Mentre a Roma, nei salotti romani, pianificano le elezioni anticipate di aprile”, puntualizza.

De Luca sul centrosinistra: “non hanno voglia di vincere”

Nella parte finale del suo intervento, Cateno De Luca rivolge una critica al centrosinistra, facendo riferimento alle recenti dinamiche interne alla coalizione e mettendo in dubbio la volontà di puntare alla vittoria nelle prossime competizioni elettorali. “Non si offendano gli amici del centrosinistra, ma del resto i fatti recenti (tra parlamentari scippati, eventi flop e litigi continui) dimostrano che non hanno voglia di vincere né a livello regionale né nazionale, ma come al solito vogliono solo partecipare”, conclude De Luca.