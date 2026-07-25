Catanzaro, un’altra operazione con la Cremonese: via Pontisso, ancora cash per i calabresi

Catanzaro attivissimo sul mercato in questi giorni. Dopo le operazioni in entrata di ieri (i fratelli Tchaouna e Candela, in attesa del colpaccio di Pafundi), movimento in uscita. È ufficiale la cessione di Pontisso alla Cremonese. Ennesima operazione coi lombardi di questi anni, per i giallorossi, che hanno ceduto diversi calciatori ai grigiorossi. Per la società di Noto, ancora denaro fresco in cassa, dopo la plusvalenza Liberali (3 milioni) e in attesa di Favasuli. Per Pontisso si parla di circa 2 milioni di euro.

Questa la nota ufficiale:“US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simone Pontisso all’US Cremonese. La società desidera ringraziare Pontisso per quanto fatto nelle stagioni vissute insieme, condividendo momenti significativi del cammino del Catanzaro, e gli rivolge i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per le soddisfazioni personali che lo attendono in questa nuova esperienza”.