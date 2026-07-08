Catanzaro, trasporto illecito di rifiuti edili: denunciato 42enne

I carabinieri della compagnia di Sellia Marina, in collaborazione con gli specialisti del nucleo carabinieri forestali di Sersale, hanno intercettato e bloccato un autocarro con 15 quintali di inerti, tra macerie, cemento e calcinacci, provenienti dai lavori di demolizione di un’abitazione della zona. Al termine dei controlli l’autocarro e l’intero carico sono stati sequestrati mentre l’autista del mezzo, un uomo di 42 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di trasporto illecito di rifiuti edili.