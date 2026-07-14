Catanzaro, scooter incendiato e casa danneggiata: due arresti per l’attacco a un avvocato

Due persone sono state arrestate dagli agenti della polizia di Stato di Catanzaro perchè gravemente indiziati di aver incendiato, il 12 giugno scorso, uno scooter di proprietà di un avvocato catanzarese, con il relativo danneggiamento delle mura della sua abitazione. Ai due arrestati è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Catanzaro. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla squadra mobile di Catanzaro, si è sviluppata attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza, consentendo di ricostruire l’incendio dello scooter ed il danneggiamento dell’abitazione della vittima.