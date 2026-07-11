Catanzaro protagonista della prevenzione: la Sociologia Vascolare incontra il territorio

Si è svolta, presso l’Auditorium Sancti Petri del Palazzo Arcivescovile di Catanzaro, la seconda tappa di “Salute in Circolo – Prevenzione Vascolare On The Road Il viaggio della prevenzione vascolare sul territorio-Catanzaro“, un appuntamento aperto alla cittadinanza che ha rappresentato un importante momento di divulgazione scientifica e sensibilizzazione sul tema della prevenzione delle malattie vascolari.

L’evento ha visto gli interventi del Prof. Raffaele Serra, Professore Ordinario di Chirurgia Vascolare presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e Vicepresidente dell’Associazione Scienze Sociali in Scena, e del Dott. Davide Costa, Assegnista di Ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e Presidente della stessa associazione.

A moderare l’incontro è stata Anna Rotundo, fotografa e Responsabile Eventi di Scienze Sociali in Scena, che ha accompagnato il dialogo tra relatori e pubblico. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Scienze Sociali in Scena, conferma la volontà di coniugare ricerca, cultura e impegno sociale, trasformando la divulgazione scientifica in uno strumento di partecipazione e crescita collettiva. Attraverso eventi aperti alla cittadinanza, l’associazione si propone di favorire il dialogo tra università, territorio e comunità, rendendo la conoscenza accessibile e valorizzandone l’impatto sociale.

Il lavoro congiunto del Prof. Raffaele Serra e del Dott. Davide Costa ha infatti dato vita a un originale filone interdisciplinare che integra la chirurgia vascolare con la sociologia della salute, un percorso consolidato attraverso circa un centinaio di pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste internazionali. Un’attività di ricerca culminata nella pubblicazione del volume “Il primo manuale di Sociologia della salute e delle malattie vascolari”, opera che introduce e definisce una nuova disciplina: la Sociologia Vascolare.

La Sociologia Vascolare propone un approccio innovativo alla prevenzione, superando una visione esclusivamente clinica della malattia e ponendo al centro il rapporto tra salute, contesto sociale e partecipazione della comunità. La prevenzione delle patologie vascolari diventa così un processo condiviso, fondato sul coinvolgimento attivo dei territori, delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, nella consapevolezza che la salute rappresenta un patrimonio collettivo da costruire insieme.

Il viaggio del progetto “Salute in Circolo” non si ferma a Catanzaro. Nuove tappe porteranno il progetto in altri territori, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più ampia di consapevolezza, partecipazione e prevenzione. Perché la salute è davvero “in circolo” quando il sapere esce dalle aule, coinvolge le comunità e mette in movimento le persone, trasformando ogni luogo in uno spazio di prevenzione.