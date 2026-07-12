Catanzaro, pronta la partenza per Livigno: ufficiali le date del ritiro

Il Catanzaro organizza il proprio ritiro estivo. Il club calabrese si ritroverà in sede il 13 luglio e poi salirà in quota, a Livigno, dal 25 luglio al 6 agosto per la preparazione alla nuova stagione di Serie B. “L’US Catanzaro 1929 si prepara a porre le fondamenta della prossima stagione agonistica nella splendida cornice alpina di Livigno. Il gruppo giallorosso – che si ritroverà in sede, a Catanzaro, da domani, lunedì 13 luglio – salirà in alta quota dal 25 luglio al 6 agosto 2026 per affrontare una fase cruciale di preparazione, sfruttando i paesaggi mozzafiato e il clima ideale della località valtellinese per rigenerare corpo e mente, affinare l’intesa tra i reparti e ritrovare il giusto focus mentale.

Il quartier generale della spedizione calabrese sarà l’Hotel Intermonti mentre a disposizione delle “Aquile” ci sarà il centro di preparazione olimpica “Aquagranda”, un complesso dotato di ampi spazi e servizi dedicati, perfetti per garantire la massima efficienza nella gestione quotidiana del gruppo. Il ritiro è organizzato da Kairos Sport, in collaborazione con Livigno Next“.