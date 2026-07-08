Catanzaro, lavori nella galleria Santacroce: senso unico alternato sulla SS 109 Bis

Limitazioni al traffico a Pentone fino al 10 luglio: semaforo, limite a 30 km/h e divieto di sorpasso dalle 9 alle 18

lavori galleria
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori agli impianti tecnologici  all’interno della galleria Santacroce, lungo la SS 109 BisDella Piccola Sila“, saranno attive delle limitazioni al transito, tra il km 14,190 e il km 14,490, nel territorio comunale di Pentone in provincia di Catanzaro. Nel dettaglio, fino a venerdì 10 luglio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 18:00, sara’ in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico; il limite massimo di velocità  a 30 km/h  e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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