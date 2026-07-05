Catanzaro, in scena lo spettacolo “Francesca – Il diritto di amare” | INFO

Al Parco della Biodiversità Mediterranea va in scena “Francesca – Il diritto di amare“: il teatro racconta le storie delle donne

Prosegue il percorso artistico e formativo promosso dall’Associazione di Promozione Sociale A Regola d’Arte, che questa sera alle ore 21 porterà in scena “Francesca – Il diritto di amare” nella suggestiva cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3, è inserita nel percorso di valorizzazione culturale sostenuto dal brand Calabria Straordinaria.

Lo spettacolo rappresenta il secondo appuntamento di un percorso laboratoriale avviato dall’associazione e realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria, attraverso un progetto che coniuga teatro, formazione e impegno civile, offrendo ai giovani l’opportunità di utilizzare il linguaggio delle arti sceniche come strumento di riflessione e crescita personale.

Dopo il debutto dello scorso 27 maggio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, il progetto continua il suo cammino con una nuova rappresentazione che vedrà protagonisti gli allievi coinvolti nei laboratori teatrali.

Realizzato in collaborazione con il Polo Liceale Campanella Fiorentino, lo spettacolo gode del patrocinio della Provincia di Catanzaro e affronta, attraverso una narrazione intensa ed emozionante, il tema dell’universo femminile, dando voce a storie di donne, ai loro sogni, alle loro battaglie, alle loro fragilità e alla loro forza.

“Francesca – Il diritto di amare” invita il pubblico a riflettere sul valore della libertà, del rispetto e del diritto di ogni donna a scegliere il proprio percorso di vita, utilizzando il teatro come strumento di sensibilizzazione e dialogo con le nuove generazioni.

L’appuntamento è per questa sera al Parco della Biodiversità Mediterranea alle ore 21, dove il percorso laboratoriale di A Regola d’Arte continuerà a trasformare il palcoscenico in uno spazio di incontro, confronto e crescita culturale.