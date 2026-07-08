Catanzaro, disservizi idrici in diverse zone della città | DETTAGLI

Disagi in vista per alcune zone di Catanzaro nella giornata di domani, giovedì 9 luglio 2026, a causa di un intervento urgente sulla rete idrica. L’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro ha reso noto che, per consentire un’indifferibile riparazione della condotta idrica, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua. La sospensione interesserà l’utenza servita dal serbatoio Tiriolello Alto e riguarderà alcune aree specifiche della città. La comunicazione arriva per informare i residenti e consentire loro di organizzarsi in vista dell’interruzione programmata.

Le zone interessate dall’interruzione idrica

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Acquedotti, la sospensione dell’erogazione idrica riguarderà via Izzi De Falenta, via Sicilia e le zone limitrofe. Si tratta dunque di un’interruzione circoscritta, ma destinata a incidere sulla quotidianità dei residenti e delle attività presenti nell’area. L’intervento sarà effettuato a partire dal serbatoio Tiriolello Alto, da cui dipende la distribuzione dell’acqua nelle zone indicate. La sospensione del servizio si rende necessaria per permettere ai tecnici di eseguire la riparazione della condotta in condizioni operative adeguate.

Orari della sospensione dell’acqua

L’interruzione dell’acqua è prevista dalle ore 08:00 di giovedì 9 luglio 2026. Il servizio, secondo la comunicazione diffusa, verrà ripristinato a lavorazione ultimata, presumibilmente per le ore 13:00. La durata dell’intervento dovrebbe quindi essere contenuta nell’arco della mattinata, ma il ripristino dell’erogazione idrica resta legato al completamento delle operazioni di riparazione. Come avviene in questi casi, eventuali variazioni potranno dipendere dall’andamento dei lavori sulla condotta idrica.

Intervento urgente sulla condotta idrica

Alla base della sospensione vi è un “indifferibile e urgente intervento di riparazione della condotta idrica”, come comunicato dall’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro. La necessità dell’intervento rende inevitabile la temporanea interruzione del servizio nelle aree servite dal serbatoio Tiriolello Alto. La riparazione della rete rappresenta un passaggio necessario per garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura idrica. Per questo motivo, nella mattinata di giovedì, l’erogazione sarà sospesa nelle zone indicate fino alla conclusione delle lavorazioni.

Il comunicato dell’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro

L’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro rende noto che “a seguito di un indifferibile e urgente intervento di riparazione della condotta idrica, domani giovedì 9 luglio 2026, dal serbatoio Tiriolello Alto l’erogazione verrà sospesa dalle ore 08:00 per le seguenti zone: via Izzi De Falenta, via Sicilia e zone limitrofe. Il servizio verrà ripristinato a lavorazione ultimata, presumibilmente per le ore 13:00”. La comunicazione conferma dunque tempi, aree interessate e motivazione dell’interruzione. I residenti di via Izzi De Falenta, via Sicilia e delle zone limitrofe dovranno fare i conti con la sospensione dell’acqua nella fascia oraria indicata.

Ripristino del servizio idrico previsto entro la tarda mattinata

Il ritorno alla normalità è previsto, salvo imprevisti, intorno alle ore 13:00. Il servizio idrico verrà infatti ripristinato “a lavorazione ultimata”, come precisato nella nota. Per i cittadini interessati, la fascia critica sarà quindi quella compresa tra le 08:00 e le 13:00 di giovedì. L’intervento riguarda una porzione precisa del territorio cittadino e si inserisce nelle attività necessarie alla manutenzione e alla riparazione della rete idrica di Catanzaro.

Disagi limitati alla mattinata per i residenti delle aree coinvolte

La sospensione dell’acqua a Catanzaro interesserà esclusivamente le zone indicate nella comunicazione dell’ufficio comunale. Il disagio, secondo le previsioni, dovrebbe essere limitato alla mattinata di giovedì 9 luglio 2026, con ripristino del servizio al termine dell’intervento. Resta centrale l’informazione ai cittadini, soprattutto in presenza di interventi urgenti sulla condotta idrica, che richiedono la sospensione temporanea dell’erogazione. L’obiettivo è consentire la riparazione e il successivo ritorno alla regolare distribuzione dell’acqua nelle aree servite dal serbatoio Tiriolello Alto.