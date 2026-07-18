Catania, si conclude la prima settimana di ritiro: test in famiglia, realizzate 3 reti

Dopo l’allenamento svolto in mattinata, il Catania ha concluso la prima settimana di lavoro con una sfida “in famiglia” disputata nel tardo pomeriggio: realizzate tre reti nell’arco dei cinquanta minuti di gioco suddivisi in quattro tempi, a segno Kaleb Jiménez, Giovanni Bruzzaniti e Andrea Corbari. Mister Longo ha schierato nel corso della partitella tutti gli atleti attualmente a disposizione. Domani, rossazzurri a riposo. La preparazione riprenderà lunedì con una doppia seduta.

Queste le formazioni iniziali con le sostituzioni:

Squadra arancione: Dini; Drammeh (Catania), Ierardi, Cargnelutti, Donnarumma; Corbari, Quaini (Di Noia), Di Noia (Luperini); Lunetta, Leonardi (Rolfini), Cicerelli.

Squadra bianca: Vitali (classe 2010) (De Falco); Raimo, Di Gennaro (Quaini), Allegretto, Ponsi; Di Tacchio, Mihai, Jiménez; Stoppa (Quiroz), Caturano (Leonardi), Bruzzaniti.