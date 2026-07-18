Catania, si conclude la prima settimana di ritiro: test in famiglia, realizzate 3 reti

Mister Longo ha schierato nel corso della partitella tutti gli atleti attualmente a disposizione. Domani, rossazzurri a riposo

catania test in famiglia
Foto Catania FC

Dopo l’allenamento svolto in mattinata, il Catania ha concluso la prima settimana di lavoro con una sfida “in famiglia” disputata nel tardo pomeriggio: realizzate tre reti nell’arco dei cinquanta minuti di gioco suddivisi in quattro tempi, a segno Kaleb Jiménez, Giovanni Bruzzaniti e Andrea Corbari. Mister Longo ha schierato nel corso della partitella tutti gli atleti attualmente a disposizione. Domani, rossazzurri a riposo. La preparazione riprenderà lunedì con una doppia seduta.

Queste le formazioni iniziali con le sostituzioni:

Squadra arancione: Dini; Drammeh (Catania), Ierardi, Cargnelutti, Donnarumma; Corbari, Quaini (Di Noia), Di Noia (Luperini); Lunetta, Leonardi (Rolfini), Cicerelli.

Squadra bianca: Vitali (classe 2010) (De Falco); Raimo, Di Gennaro (Quaini), Allegretto, Ponsi; Di Tacchio, Mihai, Jiménez; Stoppa (Quiroz), Caturano (Leonardi), Bruzzaniti.

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