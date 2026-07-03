Catania, ora è ufficiale: Emilio Longo è il nuovo allenatore

“Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Emilio Longo, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con diritto di opzione a favore del club per la stagione 2028/2029. Al nuovo allenatore rossazzurro, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti”. Così, in una nota ufficiale, il Catania annuncia il nuovo allenatore. Sarà l’ex Crotone Emilio Longo a guidare gli etnei dopo il biennio con Toscano (con brevissima parentesi Viali).

Con Longo l’accordo era stato già raggiunto nei giorni scorsi, dopo un casting – da parte della società – che andava avanti da settimane e che aveva visto, tra i profili sondati, anche quello di Caserta e De Giorgio. Alla fine l’ha spuntata Longo, che ha firmato un biennale.