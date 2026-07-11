Catania: omicidio sul lungomare di Riposto, insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia

Un omicidio ha sconvolto questa mattina il lungomare di Riposto, centro della riviera ionica in provincia di Catania, dove una violenta lite tra due fratelli, entrambi rivenditori di pesce, è culminata in un’aggressione mortale. La vittima, Natale Guarrera, 61 anni, è stata colpita con una mannaia dal fratello Giovanni Guarrera, 63 anni, al termine di un acceso confronto legato, secondo una prima ricostruzione, a contrasti pregressi tra i due. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre con l’accusa di omicidio volontario. Sull’accaduto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e chiarire ogni aspetto della vicenda.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto del 63enne

Dopo l’allarme sono arrivati sul posto i carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre, che hanno bloccato Giovanni Guarrera e lo hanno condotto in caserma in attesa dell’arrivo del sostituto procuratore di turno della Procura di Catania. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la successione degli eventi e verificare cosa abbia provocato l’esplosione della violenza tra i due fratelli, già segnati da rapporti difficili e da contrasti familiari pregressi.

La vittima trasportata in ospedale, ma non è stato possibile salvarla

Natale Guarrera, 61 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo essere stato ferito durante l’aggressione. Nonostante i tentativi dei sanitari, l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate. La notizia della morte ha provocato forte sgomento nella comunità di Riposto, dove la vicenda si è consumata in una zona frequentata del paese, davanti a passanti che hanno assistito alla drammatica scena.

Le indagini della Procura di Catania per chiarire il movente

La Procura di Catania coordina l’inchiesta sull’omicidio di Riposto. Gli inquirenti stanno lavorando per definire il quadro completo della vicenda, raccogliendo elementi utili sulla lite, sull’utilizzo della mannaia e sulle circostanze che hanno portato alla morte di Natale Guarrera. L’arresto di Giovanni Guarrera rappresenta il primo provvedimento adottato nell’ambito delle indagini, mentre gli accertamenti proseguiranno per ricostruire ogni passaggio della tragedia avvenuta questa mattina sul lungomare di Riposto.