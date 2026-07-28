Catania, evade dai domiciliari perché sente caldo: “in casa non ho l’aria condizionata”

Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato dalla Polizia di Stato di Catania fuori dalla sua abitazione. L’uomo, un catanese di 32 anni residente a San Cristoforo, è stato denunciato per evasione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. I poliziotti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un controllo di routine per verificare che il soggetto si trovasse in casa, senza ottenere, però, alcuna risposta. Mentre stavano per riprendere il servizio di pattugliamento, gli agenti si sono accorti che il 32enne era seduto con alcuni vicini di casa nei pressi della sua abitazione. L’uomo ha tentato di giustificare l’evasione riferendo agli agenti che, tenuto conto delle temperature torride e non avendo l’aria condizionata in casa, aveva cercando refrigerio all’esterno di casa. Pertanto, è stato denunciato per la violazione degli arresti domiciliari e sottoposto nuovamente alla misura cautelare.