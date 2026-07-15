Catania, è addio con Marco Biagianti. E c’è un rinnovo con un calciatore

Addio con Biagianti, storica bandiera da calciatore e negli ultimi quattro anni alla guida dell'Under 19. Rinnovo con Allegretto

marco biagianti
Foto Catania FC

Il Catania rende nota la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore dell’under 19 Marco Biagianti. anche storica bandiera della squadra da calciatore. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “in questi quattro anni di lavoro abbiamo apprezzato le qualità di Marco Biagianti, che ama il Catania, si è sempre distinto per senso d’appartenenza e merita un pubblico ringraziamento. Il periodo vissuto sulla panchina della Primavera certifica la crescita di un allenatore emergente: gli auguriamo un grande successo per il prosieguo della carriera. Il “Massimino”, per Marco, sarà sempre casa”.

Poco prima, è anche arrivata la comunicazione del rinnovo con Andrea Allegretto, che ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Il direttore sportivo Fortunato Varrà osserva: “Andrea è un professionista già maturo e affidabile, avendo sommato più di 100 presenze in Serie C, e il suo profilo è pienamente compatibile con la rinnovata impostazione tecnica del club e con l’attenzione all’età media del gruppo dei calciatori della prima squadra. Crediamo fermamente in lui e nelle sue ulteriori possibilità di crescita”.

Il difensore classe 2001 aggiunge: “Sono grato al Catania e ai tifosi per la stima e per l’affetto che ho ricevuto fin dal primo giorno in rossazzurro. Quando il Catania mi ha scelto ho provato una grande emozione, oggi mi sceglie nuovamente e ne sono davvero orgoglioso. Questa concreta manifestazione di fiducia è molto importante. Continuerò a dare sempre tutto, ogni giorno”.

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