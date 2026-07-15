Catania, è addio con Marco Biagianti. E c’è un rinnovo con un calciatore

Il Catania rende nota la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore dell’under 19 Marco Biagianti. anche storica bandiera della squadra da calciatore. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “in questi quattro anni di lavoro abbiamo apprezzato le qualità di Marco Biagianti, che ama il Catania, si è sempre distinto per senso d’appartenenza e merita un pubblico ringraziamento. Il periodo vissuto sulla panchina della Primavera certifica la crescita di un allenatore emergente: gli auguriamo un grande successo per il prosieguo della carriera. Il “Massimino”, per Marco, sarà sempre casa”.

Poco prima, è anche arrivata la comunicazione del rinnovo con Andrea Allegretto, che ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Il direttore sportivo Fortunato Varrà osserva: “Andrea è un professionista già maturo e affidabile, avendo sommato più di 100 presenze in Serie C, e il suo profilo è pienamente compatibile con la rinnovata impostazione tecnica del club e con l’attenzione all’età media del gruppo dei calciatori della prima squadra. Crediamo fermamente in lui e nelle sue ulteriori possibilità di crescita”.

Il difensore classe 2001 aggiunge: “Sono grato al Catania e ai tifosi per la stima e per l’affetto che ho ricevuto fin dal primo giorno in rossazzurro. Quando il Catania mi ha scelto ho provato una grande emozione, oggi mi sceglie nuovamente e ne sono davvero orgoglioso. Questa concreta manifestazione di fiducia è molto importante. Continuerò a dare sempre tutto, ogni giorno”.