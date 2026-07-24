Catania, donati gli organi di un bambino di sette anni: salvate nuove vite

Un prelievo di organi è stato eseguito all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania da un bambino di sette anni che era ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica. Sono stati prelevati fegato, reni e cornee grazie alla collaborazione tra diverse equipe specialistiche dell’Ismett di Palermo, del Policlinico di Bari e dell’Unità operativa complessa dei Oculistica dello stesso nosocomio etneo. Il direttore generale del Garibaldi, Giuseppe Giammanco, ha espresso “il più profondo e sentito ringraziamento ai genitori del piccolo, che con un gesto di straordinario altruismo hanno scelto di donare speranza e futuro ad altre persone”.

“Una decisione di altissimo valore civile e umano che – ha aggiunto – testimonia come, anche nel dolore più grande, possa nascere un messaggio di solidarietà e di amore verso il prossimo”.