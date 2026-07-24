Catania, bel colpo in attacco: ufficiale il ritorno di Michael Liguori

Il Catania rinforza il proprio attacco con un colpo importante. Ufficiale il ritorno all’ombra dell’Etna per Michael Liguori, esterno offensivo di alto livello per la categoria, di ritorno in rossoazzurro dopo l’esordio tra i professionisti con il Calcio Catania nella stagione 2018/2019. Nella nota del club si legge: “Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Liguori, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2028. Nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 16 gennaio 1999, l’esterno offensivo indosserà nuovamente la maglia rossazzurra dopo l’esordio tra i professionisti con il Calcio Catania nella stagione 2018/2019.

Nel 2024/25, Liguori ha contribuito alla promozione in B del Padova, firmando 7 reti e 10 assist nell’arco delle 33 presenze nel girone A del campionato di terza serie.

In C, l’atleta marchigiano ha disputato complessivamente 157 gare impreziosite da 42 gol, indossando anche le maglie del Campobasso e, nella scorsa stagione, della Salernitana e del Foggia.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, in avvio di carriera si è messo in luce in Serie D con il San Nicolò Notaresco e la Recanatese.

Bentornato, Michael!“.