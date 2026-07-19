Castrovillari, FITeT Calabria premia le sue stelle nella cerimonia di fine stagione | FOTO

Si è svolta sabato 18 luglio, nella Sala Consiliare del Comune di Castrovillari, la manifestazione “Il Comitato FITeT Calabria premia le sue stelle“, l’appuntamento annuale promosso dal Comitato Regionale FITeT Calabria dedicato al resoconto della stagione sportiva e alla premiazione degli atleti, dei tecnici e delle società che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Castrovillari, Anna De Gaio, che ha evidenziato il valore dello sport quale strumento di crescita, educazione e inclusione sociale, sottolineando l’importanza del connubio tra sport, scuola e formazione dei giovani, e dell’Assessore allo Sport, Onofrio Massarotti, che ha ribadito il sostegno dell’Amministrazione comunale alle iniziative sportive e alle realtà associative del territorio.

Nel corso del suo intervento, il Presidente del Comitato Regionale FITeT Calabria, Pino Petralia, ha rivolto al Sindaco Anna De Gaio i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico amministrativo, evidenziando come il primo cittadino sia da sempre una donna di sport, profondamente legata ai valori della pratica sportiva e della formazione dei giovani. Un legame che, ha sottolineato Petralia, rappresenta una garanzia di attenzione verso il movimento sportivo cittadino e regionale e costituisce una solida base per una proficua collaborazione tra istituzioni e FITeT Calabria. In segno di profonda stima e ringraziamento per la costante vicinanza istituzionale al movimento pongistico, il Comitato Regionale ha inoltre omaggiato il Sindaco con una targa speciale di riconoscimento.

Il Presidente del Comitato Regionale FITeT Calabria, Pino Petralia, affiancato dal vicepresidente Giuseppe De Gaio e dai consiglieri regionali Paolo Cucci e Corrado Mastroianni e dal segretario Maurizio Leo ha quindi tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, evidenziando la crescita del movimento pongistico calabrese, i risultati ottenuti dalle società e il costante impegno di dirigenti, tecnici e atleti.

Nel corso dei lavori, il Direttore Tecnico del settore giovanile, Corrado Mastroianni, ha illustrato nel dettaglio l’importante attività svolta durante l’anno, tracciando le linee di crescita dei giovani talenti calabresi. Parallelamente, le Commissioni Tornei e Campionati hanno presentato un accurato resoconto delle attività agonistiche portate a termine con successo nella stagione. La mattinata è stata inoltre l’occasione per un annuncio ufficiale di rilievo per il futuro del movimento: la nomina di Mattia De Vito come nuovo Referente Tecnico Giovanile Regionale, al quale sono andati gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il direttivo.

Momento centrale della mattinata è stata la consegna dei riconoscimenti agli atleti, ai tecnici e alle società che si sono distinti durante la stagione sportiva, in un clima di grande partecipazione e condivisione.

Elenco dei premiati – Consulta delle società FITeT Calabria 2026

Dott.ssa Anna De Gaio – Sindaco del Comune di Castrovillari ( Targa)

Mattia De Vito – Nuovo Referente Tecnico Giovanile Regionale (Nomina)

Atleti premiati

Graziano Chimenti

Giovanni Paolo D’Acri

Dario Bruno

Mario Federico

Aldo Belmonte

Eleonora Nucera

Corrado Mastroianni

Domenico Alparone

Massimo Greppi

Massimo Mittiga

Francesco Nardone

Tecnici premiati

Mario Federico Allenatore dell’anno 2026

Campionati Regionali – Squadre premiate

Serie C2: Catanzaro

Serie C Femminile: Casper

Serie D1: Nuova Luzzi – Tropea

Master: Atlantide

Under 11: Acri

Under 15-17: Nuova Luzzi

Coppa di Francesco: Luzzi

Società e atleti premiati

Gabriel Cusa – Atlantide

Francesco Federico – Castrovillari

Rocco Ferrari – Castrovillari

Mattia De Vito – Catanzaro

Antonio Celi – Catanzaro

Marco Toma – Spezzano Albanese

Samuel Durante – Montalto Uffugo

Luigi Forte – Montalto Uffugo

Sara Basile – Acri

Simone Ritacco – Acri

La cerimonia ha rappresentato un’importante occasione per celebrare i successi raggiunti e per rinnovare l’impegno del Comitato Regionale nella promozione del tennistavolo su tutto il territorio calabrese. L’iniziativa ha confermato il valore della collaborazione tra istituzioni e movimento sportivo, ponendo l’accento sull’importanza di investire nello sport come strumento di crescita personale, sociale e culturale, soprattutto per le nuove generazioni.

La giornata si è conclusa con un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del tennistavolo in Calabria, rendendo il movimento regionale sempre più dinamico, competitivo e protagonista nel panorama nazionale.