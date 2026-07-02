Cassano allo Ionio, riattivato il servizio irriguo dell’impianto di Lattughelle

È stato appena riattivato il servizio irriguo dell’impianto di Lattughelle, nel comune di Cassano allo Ionio. Un intervento particolarmente rilevante per il comparto agricolo, soprattutto in piena stagione irrigua, e che rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione delle infrastrutture e un più elevato risparmio idrico. Dopo gli interventi straordinari già realizzati nel vibonese, nel crotonese e nel reggino, che non hanno rallentato lo sforzo delle squadre di CB Calabria in tutto il territorio regionale, arriva da Cassano un altro tassello strategico a favore dell’efficienza del servizio irriguo.

L’impianto di Lattughelle era stato interessato da ingenti danni alla linea primaria a seguito degli eventi alluvionali dell’ultimo inverno. Per ripristinare il servizio, il Consorzio ha dovuto riconvertire circa 2000 metri di canalette con condotte in polietilene. Si è trattato di uno sforzo importante e minuzioso, anche per la particolare collocazione dell’impianto, situato a ridosso dell’area archeologica di Sibari. L’intervento, oggetto di finanziamento del Masaf, ha potuto procedere solo dopo il recente nulla osta definitivo da parte della Sovrintendenza archeologica ed alle belle arti e paesaggio, necessario per avviare le operazioni di scavo.

Completati i lavori di ripristino del servizio irriguo, si procederà ora con l’ulteriore riconversione delle canalette e con la realizzazione di un impianto nuovo, moderno, in pressione e ad elevato risparmio idrico.