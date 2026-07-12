Cassano All’Ionio, allarme sicurezza dopo rapina e incendio: Bianchi chiede la convocazione urgente del Comitato per l’Ordine Pubblico

Cassano All’Ionio fa i conti con due episodi di grave criminalità che hanno scosso la comunità nelle ultime ventiquattro ore. Una rapina a mano armata ai danni di un’attività commerciale e un atto incendiario che ha distrutto i veicoli della famiglia del consigliere comunale Federica D’Elia hanno acceso nuovamente il dibattito sulla sicurezza del territorio. A intervenire è il consigliere comunale Annamaria Bianchi, che ha espresso solidarietà alle famiglie coinvolte e annunciato la volontà di presentare una richiesta ufficiale affinché l’amministrazione comunale si attivi per convocare il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico dedicato al Comune di Cassano All’Ionio.

Due episodi criminali scuotono Cassano All’Ionio: la solidarietà alle famiglie colpite

Nel suo intervento, Annamaria Bianchi ha evidenziato la gravità degli episodi verificatisi sul territorio, sottolineando la necessità di una risposta istituzionale concreta. “Nelle ultime ventiquattro ore il nostro territorio è stato teatro di due eventi di assoluta gravità: una rapina a mano armata ai danni di un’attività commerciale e, nella notte, il vile atto incendiario che ha distrutto i veicoli della famiglia di una collega consigliera, Federica D’Elia. Alle famiglie, Gatto, Bloise, D’Elia, colpite da questi ignobili delitti, va la mia vicinanza e incondizionata solidarietà”, rimarca.

Sicurezza a Cassano All’Ionio, Bianchi annuncia una richiesta ufficiale al Comune

Secondo Annamaria Bianchi, la risposta della politica locale deve andare oltre le dichiarazioni pubbliche e trasformarsi in azioni concrete per affrontare il tema della sicurezza urbana. “Tuttavia, la cultura istituzionale mi impone di ricordare che nei momenti di crisi la solidarietà non può rimanere un mero esercizio di retorica. Chi siede in Consiglio Comunale ha il dovere morale e politico di tradurre l’indignazione in atti concreti. Per questa ragione, formalizzerò, a breve, un’istanza ufficiale indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché l’amministrazione si attivi immediatamente presso S.E. il Prefetto per richiedere la convocazione urgente del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’ Ordine Pubblico per il Comune di Cassano All’ Ionio“, evidenzia.

La richiesta al sindaco Iacobini e al presidente del Consiglio Maimone

L’obiettivo dell’iniziativa è portare il tema della sicurezza a Cassano All’Ionio all’attenzione del tavolo istituzionale competente, coinvolgendo le autorità provinciali e le forze impegnate nel controllo del territorio. Bianchi ha espresso fiducia nella collaborazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della maggioranza consiliare. “Sono certa che il Sindaco Gianpaolo Iacobini, il Presidente del Consiglio Sofia Maimone e tutti i miei colleghi di maggioranza condivideranno la necessità di questo percorso, garantendo il loro immediato e pieno sostegno”, puntualizza.

Il ringraziamento alle forze dell’ordine dopo gli episodi di cronaca

Nel suo intervento, Annamaria Bianchi ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento alle forze impegnate quotidianamente nelle attività di sicurezza e soccorso. “Inoltre, sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento alla Compagnia Carabinieri di Cassano All’ Ionio, al Capitano Chiara Baione, nonché a tutti i militari dell’Arma, per la prontezza e il costante presidio sul territorio, così come alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco”, aggiunge.

“La nostra comunità resterà unita”: il messaggio finale di Bianchi

A conclusione del suo intervento, il consigliere comunale ha lanciato un messaggio rivolto a chiunque tenti di condizionare la vita della comunità attraverso azioni intimidatorie. “Chi immagina di intimidire la nostra comunità o indebolire le sue istituzioni troverà un fronte compatto e invalicabile”, conclude.