Carolin Cananzi, eccellenza al Liceo Scientifico di Rosarno: diploma con abbreviazione del corso di studi

Un traguardo straordinario che premia talento, impegno e dedizione: Carolin Cananzi, studentessa della classe 4E del Liceo Scientifico Tradizionale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, guidato dal dirigente Mariarosaria Russo, ha conseguito il diploma di maturità, con abbreviazione del corso di studi per meriti scolastici ed esito 100/100 e Lode. “Un traguardo di grande valenza che rappresenta non soltanto un successo personale per Carolin, ma anche un esempio virtuoso di come una scuola di qualità possa condurre le nuove generazioni verso percorsi di crescita caratterizzati da eccellenza, scelte responsabili, pedagogia pilota della Russo, e valorizzazione delle qualità intrinseche individuali”, c’è scritto in una nota.

Il conseguimento anticipato del diploma, a seguito di un percorso scolastico brillante e costantemente orientato all’ ”achievement” di obiettivi elevati, testimonia “la solidità della preparazione acquisita dalla studentessa per affrontare con determinazione e maturità le sfide del futuri percorso universitario. Fra le molteplici attività, la partecipazione al progetto EPAS, Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, coordinato dalla Professoressa Eleonora Contartese, le ha conferito il titolo di Junior Ambassador, che le consentirà di partecipare alla Conferenza europea sulla Democrazia a Ventotene”.

Il prestigioso risultato rappresenta motivo di orgoglio per la comunità scolastica

Il prestigioso risultato rappresenta motivo di orgoglio per la comunità scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, guidato dal Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, che da anni promuove “una formazione fondata sulla qualità dell’insegnamento, sull’innovazione didattica e sulla valorizzazione delle eccellenze. La storia di Carolin Cananzi, come di altri studenti e studentesse che in passato si sono distinti per merito, diventa così il simbolo concreto di una scuola capace di riconoscere e sostenere le eccellenze merito, offrendo agli studenti strumenti adeguati per sviluppare conoscenze, competenze e creare cittadini non solo istruiti nel senso semantico dell’educazione, ma soprattutto colti. Un focus educativo che guarda al futuro e che dimostra come l’investimento nella formazione rappresenti una risorsa fondamentale per la crescita delle giovani generazioni. Alla studentessa vanno le congratulazioni della DS Russo e dell’intera comunità scolastica per il notevole traguardo, con l’auspicio che il percorso futuro sia costellato di ulteriori soddisfazioni e successi”.