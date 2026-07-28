Carini, perseguita e aggredisce l’ex compagna fino a tentare di strangolarla: 41enne in carcere

Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di violenza domestica e di genere, i Carabinieri della Stazione di Carini (Palermo) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 41enne carinese, già noto alle forze di polizia, accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.

“Il provvedimento cautelare trae origine da una complessa attività investigativa che ha portato alla luce un quadro di reiterati e sistematici soprusi fisici e psicologici ai danni della ex compagna, una donna di 39 anni. La vicenda ha evidenziato una condotta persecutoria e vessatoria protrattasi per diverso tempo, caratterizzata da controlli ossessivi, ingiurie, minacce di morte e condotte fortemente intimidatorie, svolte spesso anche in presenza dei figli della coppia”, dicono i Carabinieri.

Nonostante l’interruzione della convivenza, la condotta dell’uomo si è manifestata attraverso un progressivo e pericoloso incremento dell’aggressività. Tra i vari episodi documentati dalle indagini e supportati da referti medici, testimonianze e registrazioni, spicca, per particolare gravità, un’aggressione nel corso della quale l’indagato ha tentato di strangolare la giovane donna. Gli elementi indiziari raccolti dai Carabinieri sono stati ampiamente condivisi dalla Procura di Palermo che, valutata la gravità dei fatti, la persistenza del pericolo di reiterazione dei reati e la necessità di tutelare l’incolumità della vittima, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari, l’emissione della misura cautelare. Per il 41enne si sono aperte le porte della casa circondariale Pagliarelli.