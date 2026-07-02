Carenze di organico nei presidi di Polizia della provincia di Reggio Calabria: incontro al Viminale con il Sottosegretario Molteni

“Nella mattinata di ieri il Segretario Nazionale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) Cesare Corica, così come concordato con le Segreterie Provinciali di Reggio Calabria del COISP, della FSP Polizia di Stato e del SILP CGIL che lo hanno delegato alla trattazione di problematiche riferite alla nostra provincia, ha incontrato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Onorevole Nicola Molteni; si è trattato di un incontro fortemente voluto dalle Segreterie sindacali della provincia di Reggio Calabria che sentivano l’urgente esigenza di rappresentare al Ministero la grave carenza organica in cui versano diversi presidi di Polizia della provincia ed in particolare i Commissariati ed i Distaccamenti della Polizia Stradale, alcuni dei quali quasi al collasso anche per l’obsolescenza dei mezzi in dotazione”. Lo afferma in una nota Michele GRANATIERO Segretario Regionale del SAP Calabria.

“Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, sono stati toccati alcuni temi relativi alla sicurezza nella provincia reggina. Il Sottosegretario ha preso atto delle criticità segnalate che riguardano tutti i Commissariati distaccati e gli Uffici di specialità ma in modo particolare ha compreso quanto possa essere difficile richiedere ulteriori sacrifici al personale in servizio presso il Commissariato di Roghudi-Condofuri che con soli 36 operatori è costretto ad assicurare servizi che ne richiederebbero quasi il doppio”.

“La complicata carenza organica, peraltro presente su tutto il territorio nazionale a causa dello scellerato blocco del turnover previsto dalla legge Madia, ben descritta dal Segretario Nazionale è stata pienamente compresa dall’Onorevole tanto che si è impegnato a parlarne con il Signor Ministro dell’Interno ed il Capo della Polizia per tentare di assegnare al Commissariato di Roghudi-Condofuri qualche operatore in più già nella prossima mobilità nazionale. Si è detto certo che se non dovessero esserci le condizioni nell’immediato, per ragioni di stretta tempistica, alla provincia reggina sarà data la dovuta importanza nelle future assegnazioni”.

“Al termine dell’incontro, nel ringraziare il Sottosegretario per la cortese audizione, è stata sottolineata l’importanza degli arruolamenti voluti dal Governo negli ultimi anni per rafforzare gli organici delle Forze dell’Ordine con nuove assunzioni allo scopo per evitare che la carenza di organico e l’elevata età degli operatori di Polizia si traduca in una minore presenza sul territorio. Serve quindi mettere a disposizione dei presidi di Polizia uomini e mezzi adeguati per tenere alta la prevenzione e il controllo del territorio e garantire alle comunità locali sicurezza e legalità”.

“In attesa delle assegnazioni ministeriali e con l’auspicio che il prossimo anno anche la città metropolitana di Reggio Calabria abbia la giusta attenzione anche nel piano di potenziamento estivo, confidiamo nell’attenzione che il Signor Questore, Paolo Sirna, sta ponendo nella distribuzione dei carichi di lavoro e nell’individuazione di soluzioni di sua competenza praticabili nell’immediato”.