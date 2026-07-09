Carenza di medici nella Continuità Assistenziale: l’ASP risponde alla referente per il Comune di Santa Cristina d’Aspromonte di “Sanità Attiva”

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria ha risposto ufficialmente alla referente per il Comune di Santa Cristina d’Aspromonte, Federica Romeo, dell’associazione Sanità Attiva in merito alle criticità riscontrate nel servizio di Continuità Assistenziale (C.A.) a Santa Cristina d’Aspromonte. Nella nota firmata dal Direttore f.f. dell’U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base, Dott.ssa Sabrina Albanese, l’azienda esprime il proprio rammarico per i disagi subiti dai cittadini, evidenziando tuttavia come il problema della carenza di personale medico non sia isolato, ma interessi una porzione significativa del territorio provinciale.

L’ASP ha rimarcato il massimo impegno nel cercare soluzioni tampone, tentando anche di coinvolgere direttamente i Medici di Medicina Generale (MMG) attraverso un progetto specifico dedicato alla Continuità Assistenziale; un’iniziativa che, tuttavia, per l’area in questione non ha al momento registrato riscontri da parte dei professionisti. Per arginare l’emergenza e trovare soluzioni operative condivise, l’ASP ha annunciato che a breve si terrà un incontro strategico tra la Direzione Generale e i Sindaci dei Comuni afferenti ai tre Distretti sanitari coinvolti. L’obiettivo prioritario del tavolo istituzionale sarà quello di individuare percorsi sinergici in grado di garantire e tutelare la continuità del servizio sanitario essenziale a favore di tutta la cittadinanza. Sanità Attiva continuerà “a monitorare costantemente la situazione confidando in soluzioni concrete e tempestive”.