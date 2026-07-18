Cannizzaro: “il Vinitaly a Reggio Calabria porterà la città sui palcoscenici internazionali” | INTERVISTA

Reggio Calabria si prepara ad accogliere per la prima volta il Vinitaly and the City, uno degli appuntamenti più attesi dedicati al mondo del vino, alla cultura e alla valorizzazione dei territori. L’evento è in programma l’8 e il 9 agosto 2026 e porterà sul lungomare di Reggio Calabria una manifestazione destinata a rappresentare un nuovo momento di promozione per la città dello Stretto. A parlare del prossimo approdo ufficiale della manifestazione è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, presente al Vinitaly di Sibari. La presenza del primo cittadino all’evento calabrese ha rappresentato non soltanto un momento istituzionale, ma anche l’occasione per sottolineare il valore strategico di una manifestazione capace di unire vino, turismo, imprese e promozione territoriale.

Reggio Calabria pronta per il debutto del Vinitaly and the City

Il Vinitaly and the City a Reggio Calabria rappresenterà una prima storica per la città, chiamata a ospitare un appuntamento che negli anni ha saputo affermarsi come vetrina nazionale e internazionale per le eccellenze enologiche e agroalimentari. Il sindaco Francesco Cannizzaro, intervenendo dal Vinitaly di Sibari, ha spiegato il significato della sua presenza e dell’arrivo della manifestazione sul territorio reggino. “La mia presenza qui per non interrompere una tradizione consolidata, siamo alla terza edizione ma anche per me è l’occasione ghiotta per promuovere la prima edizione del Vinitaly che sbarcherà a Reggio Calabria l’8 e il 9 agosto sul chilometro più bello d’Italia”, ha affermato il primo cittadino reggino

Il lungomare di Reggio Calabria come vetrina internazionale

Il luogo scelto per ospitare la manifestazione assume un valore simbolico particolare. Il lungomare di Reggio Calabria, da sempre uno dei luoghi più rappresentativi della città, sarà lo scenario del debutto del Vinitaly and the City. Cannizzaro ha evidenziato come la promozione della città rappresenti una delle priorità della sua amministrazione, accanto al lavoro quotidiano per migliorare i servizi destinati ai cittadini. “Io dico sempre ai miei cittadini che lavorerò tutti i giorni per normalizzare quella che è la città e garantire loro i servizi essenziali ma non perderò nemmeno un minuto per veicolare la città stessa ai palcoscenici che merita, ossia quelli internazionali”, evidenzia.

Cannizzaro: “a Reggio ci sarà lo stesso entusiasmo visto a Sibari”

Durante la sua partecipazione al Vinitaly di Sibari, il sindaco ha sottolineato l’entusiasmo registrato attorno alla manifestazione e ha espresso fiducia nella risposta che arriverà dalla città dello Stretto. Cannizzaro ha infatti auspicato che anche a Reggio Calabria si possa replicare il clima di partecipazione osservato durante l’appuntamento di Sibari. “Io sono molto contento e mi auguro che la stessa organizzazione, lo stesso entusiasmo, partecipazione di produttori e di cittadini oltre che di imprenditori che riscontriamo qui stasera a Sibari ci sarà sicuramente nel chilometro più bello d’Italia, sarà così”, rimarca Cannizzaro.

Reggio Calabria punta sui grandi eventi per valorizzare il territorio

L’arrivo del Vinitaly and the City si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della città e delle sue potenzialità. La manifestazione rappresenta una nuova occasione per raccontare Reggio Calabria attraverso le sue eccellenze, il patrimonio paesaggistico e culturale, il ruolo strategico nel Mediterraneo e la capacità del territorio di ospitare appuntamenti di rilievo. Il debutto dell’8 e 9 agosto 2026 sarà quindi un momento importante per la città dello Stretto, chiamata a trasformare un evento dedicato al vino in una piattaforma di promozione economica, turistica e internazionale. Con il Vinitaly and the City, Reggio Calabria si prepara così ad aprire una nuova stagione di grandi eventi, puntando sul proprio patrimonio e sulla capacità di attrarre visitatori e investimenti.

Il servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: