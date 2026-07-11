Cancellieri: “dal Piemonte a Niscemi, la stessa emergenza incendi ma un’attenzione mediatica diversa”

“Quando oggi (ndr 11 luglio 2026) il TG3 delle 14:30 riporta, giustamente, la notizia di 600 ettari di bosco in fiamme in Piemonte definendola una catastrofe, compie un atto di corretta informazione per la gravità dell’evento. Ma questo rende ancora più assordante il silenzio mediatico nazionale che ha circondato il disastro della Sughereta di Niscemi del 24 e 25 luglio 2025, dove a bruciare è stata un’area quasi doppia: ben 1100 ettari (11 km²), che hanno letteralmente devastato una delle riserve naturali più preziose del Mediterraneo. Ecco una mia sintesi che mette in luce la reale portata di quel dramma, strutturata per restituire la gravità di quanto accaduto”. Lo afferma l’Ing. Francesco Cancellieri, Coordinatore Nazionale Aree Protette e Paesaggi di SIGEA-APS, Presidente Associazione per lo Sviluppo SOstenibile e Centro di Educazione Ambientale Messina APS, Componente CNES Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e già Delegato CER Macchia Mediterranea, Desertificazione dei Suoli e Paesaggio di Slow Food Sicilia (2021-2025).

“Il disastro della Sughereta di Niscemi: la catastrofe ecologica di cui si parla troppo poco”

“Mentre i media nazionali dedicano (giustamente) ampi spazi e toni allarmati agli incendi che colpiscono i boschi del Nord Italia, c’è una ferita nel cuore della Sicilia che sanguina ancora nel silenzio generale. È quella della Riserva Naturale Orientata “Sughereta di Niscemi”, letteralmente messa in ginocchio tra il 24 e il 25 luglio 2025 da un incendio devastante che ha ridotto in cenere oltre due terzi dell’intera area protetta. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: 1100 ettari di territorio percorsi dal fuoco. Per capire la portata del disastro, si tratta di un’estensione quasi doppia rispetto ai 600 ettari piemontesi che oggi occupano i titoli dei telegiornali e che vengono definiti, a ragione, una catastrofe ambientale”, rimarca Cancellieri.

“Un ecosistema unico cancellato in poche ore”

“Quello che è andato in fumo a Niscemi non è “semplice” Macchia Mediterranea o vegetazione secca. La Sughereta rappresentava uno degli ultimi relitti di sughereta mista a lecceta della Sicilia centro-meridionale. Secoli di storia naturalistica cancellati in una manciata di ore. Il bilancio ecologico tracciato dagli esperti del Centro di Educazione Ambientale (CEA) e dalle autorità locali è drammatico:

– Biodiversità azzerata: L’area ospitava oltre 600 specie botaniche, 30 specie di orchidee selvatiche e ben 180 specie di uccelli, oltre a una moltitudine di micro-habitat insostituibili.

– Temperature da inferno: Il fuoco ha raggiunto temperature comprese tra gli 600°C e gli 800°C, carbonizzando completamente il sottobosco e uccidendo la fauna che non è riuscita a fuggire.

– Rischio idrogeologico e desertificazione: Con la distruzione della copertura vegetale, il suolo è ora totalmente esposto all’erosione delle piogge, accelerando il drammatico processo di desertificazione che minaccia l’intera isola”, evidenzia Cancellieri.

“Un fronte del fuoco così vasto non può essere accidentale, è un progetto criminale”, le parole di Massimiliano Conti, Sindaco di Niscemi (Luglio 2025)

“L’ombra del dolo e un patrimonio identitario ferito”

“La dinamica dei roghi, divampati contemporaneamente su più fronti e capaci di lambire persino le recinzioni della vicina base militare statunitense del MUOS, ha dissipato ogni dubbio sulla matrice dolosa. Si è trattato di un attacco premeditato a un patrimonio che la Regione Siciliana ha dovuto chiudere al pubblico per motivi di sicurezza e per avviare le indagini di Polizia Giudiziaria. Oltre al danno ambientale, la comunità locale ha perso la sua “aula all’aperto”: la riserva era il fulcro dell’educazione ambientale per migliaia di studenti della zona, un pezzo fondamentale dell’identità del territorio”, sottolinea Cancellieri.

“Due pesi e due misure?”

“L’accostamento con la cronaca odierna è inevitabile e fa riflettere. Perché 600 ettari di bosco al Nord muovono l’indignazione collettiva e la mobilitazione mediatica nazionale, mentre 1100 ettari di riserva naturale protetta nel profondo Sud vengono archiviati come “la solita emergenza estiva siciliana”? La perdita di biodiversità non ha confini geografici. Il disastro di Niscemi del luglio 2025 richiede ancora a gran voce interventi straordinari di riforestazione, investimenti strutturali nella prevenzione e, soprattutto, la stessa dignità e attenzione mediatica riservata al resto d’Italia”, conclude Cancellieri.