“Campagna amica per la salute”: anche il Gom di Reggio Calabria partecipa all’iniziativa Coldiretti

Medici e agricoltori scendono in campo per contribuire a fermare l’emergenza sanitaria legata ai cibi che fanno male e causano malattie rispetto al cibo che fa bene, previene complicazioni e migliora la qualità della vita. È questo lo scopo di “campagna amica per la salute”, iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia e che vede coinvolti, nell’ambito del territorio regionale, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria – P.O. “Morelli”, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza – P.O. “SS. Annunziata” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – P.O. “Pugliese”.

L’obiettivo è informare sui rischi di obesità e patologie croniche derivanti da cibi chimici

L’obiettivo è informare sui rischi di obesità e patologie croniche derivanti da cibi chimici, promuovendo un “patto per la salute” tra cittadini e mercati contadini all’interno delle Aziende Ospedaliere, ovvero nei luoghi deputati alla tutela della salute. L’appuntamento è per venerdì 10 luglio, presso il Presidio “Morelli” del G.O.M., dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Le eccellenze dei produttori calabresi dimostreranno che la biodiversità del territorio è la migliore alleata della sanità pubblica.