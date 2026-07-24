Calciomercato, il Cosenza ingaggia un difensore scuola Torino

Con una nota ufficiale, il Cosenza Calcio annuncia l’arrivo in squadra del centrocampista Antonio D’Alena. Il 28enne pugliese ha firmato con il club rossoblù un accordo biennale valido fino al 30 giugno 2028. “Calciatore apprezzato per la sua capacità di schermare la difesa e impostare l’azione, sarà una preziosa risorsa tra i lupi. Sin da giovanissimo ha militato nelle formazioni giovanili del Torino dove ha accumulato numerose presenze. D’Alena ha poi maturato una vasta esperienza tra i professionisti vestendo le casacche di Imolese, Lucchese e Casarano” si legge nella nota del club.

“Il nuovo atleta della compagine rossoblù si è già aggregato al resto della squadra in ritiro tra i boschi della Sila per prepararsi ad affrontare il Campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027. Il Cosenza rinforza così il centrocampo. Benvenuto Antonio, forza lupi”.