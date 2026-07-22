Calciomercato, il Catanzaro chiude per un nuovo Liberali: dal Monza arriva il giovane Reita, trequartista col vizio del gol

Il Catanzaro pesca, chissà, un nuovo Liberali. Dopo aver ingaggiato e venduto il gioiellino ex Milan al Como, ottenendo una grandiosa plusvalenza, il club di Floriano Noto ha chiuso questa mattina per il giovane Francesco Reita, trequartista napoletano cresciuto nella Lazio e autore quest’anno – nella Primavera del Monza – di 11 reti. Arriva a titolo definitivo, ha firmato un triennale. Ennesimo colpo in prospettiva per le Aquile, che non hanno in alcun modo modificato la propria filosofia. Provare a pescare i giovani migliori e non in prestito.

“US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Monza le prestazioni sportive del centrocampista offensivo Francesco Reita. Il calciatore ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto triennale con scadenza il 30 giugno 2029″ si legge nella nota della società. “Nato a Napoli nel 2008, Reita è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, per poi approdare nel 2024 a Monza. Già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, dall’Under 16 all’Under 18, nell’ultima stagione ha disputato il campionato Primavera 1 con la formazione brianzola, totalizzando nella stagione 32 presenze, 11 reti e 4 assist. Il nuovo calciatore giallorosso è già a disposizione di mister Giorgio Gorgone, e ha iniziato la preparazione in vista della stagione 2026/2027″.

“La notizia del trasferimento a Catanzaro per me è stata un colpo al cuore – sono le prime parole in giallorosso di Reita – perché è una piazza importante e molto calorosa, che negli ultimi anni ha dato l’opportunità ai giovani di crescere. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare sulla trequarti, sfruttando soprattutto le mie qualità tecniche e cercando di svariare su tutto il fronte offensivo. Ai tifosi del Catanzaro posso promettere che suderò la maglia al 100 per cento e che darò tutto me stesso in campo dal primo all’ultimo minuto”.