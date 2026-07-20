Calciomercato Cosenza, ufficiale un doppio addio: ceduti Florenzi e Mazzocchi a un’avversaria

Il Cosenza calcio piazza una doppia cessione. Il club calabrese ha comunicato l’ufficialità degli addii di Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi, entrambi finito allo Spezia. Nella nota del club si legge: “Aldo Florenzi saluta il Cosenza Calcio. Lo Spezia Calcio ha appena depositato l’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive del brillante centrocampista rossoblù sardo. Arrivato giovanissimo in città nel 2019 all’età di 17 anni ha militato nella Primavera del Cosenza Calcio per poi debuttare tra i professionisti, il 13 agosto 2021, in Coppa Italia contro la Fiorentina. Nella prima squadra dei lupi ha collezionato in totale ben 147 presenze. Ha vestito più volte la fascia di capitano contribuendo in modo decisivo alle salvezze del club, alle battaglie in Serie B e alle difficili avventure della Serie C.

Florenzi è diventato uomo crescendo tra le fila della compagine rossoblù con la quale ha costruito, nel tempo, un legame profondo e autentico. Il suo spirito di sacrificio ha testimoniato un attaccamento raro ai colori del Cosenza Calcio e grande professionalità. Con un caloroso abbraccio si chiude un percorso fatto di emozioni intense e genuine. Il Cosenza Calcio saluta con affetto e gratitudine uno dei suoi figli adottivi più amati. Il club ringrazia Aldo per tutto ciò che ha dato in questi anni, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Il presidente Eugenio Guarascio, l’intero staff e i compagni augurano a Florenzi di continuare a scrivere pagine importanti della sua carriera. Auspica il meglio per il suo futuro professionale ricordandogli che resterà sempre nel cuore dei lupi“.

Relativamente alla cessione di Mazzocchi, la nota del Cosenza recita: “lo Spezia Calcio ha depositato il contratto per l’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive dell’attaccante del Cosenza Calcio Simone Mazzocchi. Nato a Milano il 17 agosto 1998, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta ha attraversato un percorso ricco di esperienze formative. Il suo approdo tra i lupi nell’estate 2023 ha segnato una fase significativa della carriera. Ha indossato la casacca dei Lupi con fierezza siglando reti decisive nell’ultimo Campionato di Serie C segnato da un infortunio alla spalla che gli ha impedito di entrare in campo per oltre 3 mesi.

Nonostante ciò Mazzocchi ha incarnato lo spirito battagliero della piazza rossoblù dimostrando maturità e una crescita professionale costante. La società desidera ringraziare di cuore Simone per la dedizione mostrata giorno dopo giorno, per i goal segnati e per l’esempio di attaccamento alla squadra. A Simone vanno i più sinceri e calorosi auguri per il prosieguo della carriera sulle rive liguri. Con l’auspicio che questa nuova avventura con lo Spezia possa permettergli di esprimere al meglio le sue qualità per un futuro luminoso ricco di successi“.