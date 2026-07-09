Calciomercato ACR Messina, 2 nomi per il centrocampo: si pensa a un doppio ritorno importante

Inizia a muoversi qualcosa in ottica mercato per l’ACR Messina. La società peloritana ha voglia di lasciarsi alle spalle i fantasmi della passata stagione, vissuta fra troppe sofferenze dentro e fuori dal rettangolo verde, programmando una stagione all’altezza delle aspettative del blasone della squadra e della tifoseria. Il nuovo direttore sportivo, Maurizio Pellegrino, ha individuato due possibili colpi per il centrocampo giallorosso.

Il nome caldo è quello di Francesco Giunta, ex Milazzo, già visto con la maglia del Messina nella stagione 2024-2025, indicato come pietra angolare per la costruzione del centrocampo. Si valuta anche il ritorno di Giuseppe Rizzo, esperto centrocampista già visto con le maglie di Reggina e Catania, fra le tante, oltre che con quella dello stesso Messina.