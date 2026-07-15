Calcio, la “Leukos” riparte: al via la nuova stagione sportiva con una grande novità, nasce la prima squadra

La Leukos compie un passo storico con la nascita della prima squadra. La nuova stagione sportiva rappresenta un momento importante per la società e per tutto il territorio, dopo anni di crescita costante nel settore giovanile e di impegno nella formazione sportiva ed educativa di tanti giovani atleti. Il nuovo progetto, fortemente voluto dalla dirigenza, completa il percorso di crescita del club e punta a creare una realtà solida e ambiziosa, capace di offrire ai ragazzi cresciuti con i colori della Leukos la possibilità di proseguire il proprio cammino calcistico all’interno della società. L’obiettivo è valorizzare il talento locale, rafforzare il rapporto con il territorio e costruire un ambiente in cui ambizione sportiva e valori educativi possano convivere.

La stagione appena avviata vedrà la Leukos impegnata su più fronti: dal consolidamento dell’attività della scuola calcio e del settore giovanile al rafforzamento della collaborazione con la Genoa Academy, fino allo sviluppo del progetto dedicato alla prima squadra. Contestualmente all’avvio del nuovo anno sportivo, la società ha aggiornato anche il proprio organigramma, con una struttura composta da dirigenti e collaboratori chiamati a sostenere il progetto con competenza e spirito di servizio.

L’organigramma della società

Alla presidenza sono stati confermati Tonino Foti e Domenico Polimeni nel ruolo di Co-presidenti, affiancati dal vicepresidente Giuseppe Gioffrè. Filippo Zampaglione ricoprirà l’incarico di Segretario e Tesoriere, mentre il Consiglio direttivo sarà completato da Teodoro Ambrogio, Annunziato Tripodi e Santo Lucido. L’organizzazione societaria potrà inoltre contare sul contributo dei dirigenti Giovanni Verduci, Antonio Perpiglia, Giuseppe Minniti, Giorgio Verduci, Luca Calabrò, Bruno Curatola, Francesco Verduci, Giorgio Panzera e Roberto Battaglia, impegnati nello sviluppo delle numerose attività del club.

Per l’area scouting sono stati indicati come responsabili Giuseppe Minniti e Giorgio Verduci, mentre Domenico Zampaglione assumerà il ruolo di Direttore sportivo. La comunicazione della società sarà affidata a Giovanni Verduci. Domenico Polimeni coordinerà il settore giovanile, l’attività di base e seguirà anche la prima squadra. Francesco Verduci ricoprirà l’incarico di Direttore tecnico. Giovanni Verduci e Antonio Perpiglia seguiranno i rapporti con la Genoa Academy nell’ambito dell’affiliazione, Bruno Curatola sarà Team manager e Michelangelo Marino metterà la propria professionalità al servizio degli atleti come Mental Coach.

La visione della dirigenza

La Leukos conferma così la volontà di investire nella crescita dei giovani, nella qualità dell’organizzazione e nella costruzione di un ambiente sano e inclusivo. “La nascita della prima squadra – hanno detto Tonino Foti e Domenico Polimeni – rappresenta il naturale completamento di un percorso iniziato anni fa con la volontà di mettere i giovani al centro del nostro progetto. Continueremo a lavorare con passione, competenza e senso di appartenenza per offrire opportunità sportive e umane ai nostri atleti, coinvolgendo sempre di più famiglie, tifosi e tutto il territorio”.

La società ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla crescita del progetto. “La Leukos – hanno concluso i due dirigenti – rivolge un sincero ringraziamento a dirigenti, tecnici, collaboratori, sponsor, famiglie e sostenitori che, con il loro impegno e la loro fiducia, rendono possibile la crescita della società. Con entusiasmo, determinazione e una visione sempre più ambiziosa, la Leukos è pronta a vivere una stagione ricca di sfide, emozioni e nuove opportunità. Forza Leukos”.