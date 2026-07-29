Calcio a 5, Simone Minnella rinnova con la Futura: quarta stagione in gialloblù

La Cadì Antincendi ufficializza il rinnovo di Simone Minnella, laterale classe 1999 che continuerà a indossare la maglia gialloblù nella squadra affidata a mister Sylvio Rocha. Per il calcettista si tratterà della terza stagione consecutiva e della quarta complessiva con il club. L’accordo era stato definito già nel corso della passata stagione, durante la fase di recupero del giocatore da un infortunio. Una scelta maturata grazie alla massima fiducia riposta dalla società in Minnella, considerato un atleta serio, forte e preparato, nelle cui potenzialità il club ha sempre creduto con convinzione.

Dopo aver completato il recupero ed essere tornato protagonista per una larga parte dell’annata agonistica appena trascorsa, il laterale si presenta al via della nuova stagione con grande entusiasmo e voglia di offrire il proprio contributo. Esperienza, scatto e dirompenza ne fanno un valore aggiunto per il gruppo e un elemento capace di incidere in qualsiasi momento della partita. Minnella è un laterale moderno, veloce, tecnico e spettacolare, in grado di giocare con disinvoltura sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. La sua conferma rappresenta quindi un’importante certezza per la Cadì Antincendi in vista della nuova stagione sotto la guida di Sylvio Rocha.