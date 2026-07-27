Calcio a 5, Kadu resta alla Futura: rinnovato il contratto del talento brasiliano

Nipote d’arte del leggendario Vampeta, maestro della disciplina e simbolo del futsal, Kadu ha scelto ancora la piazza della Cadi Antincendi Futura come palcoscenico ideale per esprimere il proprio repertorio. Il giocatore è pronto a proseguire il suo percorso di crescita e a migliorare ulteriormente sotto la guida dell’esperto tecnico Sylvio Rocha. Prima di approdare nuovamente in Italia nella passata stagione, Kadu aveva già maturato alcune esperienze nel calcio a 5 nazionale, in particolare in Veneto con il Giorgione. Il suo ritorno, però, è stato tutt’altro che semplice.

All’esordio contro il Pescara, pur essendo ancora quasi sconosciuto al pubblico e agli avversari, il brasiliano ha immediatamente impressionato per personalità e qualità. Le sue prestazioni gli hanno permesso di essere considerato fin dalle prime giornate uno dei giocatori più forti del girone e, secondo la valutazione della società, dell’intero panorama nazionale.

Gol, assist e accelerazioni al servizio della Futura

La scorsa stagione di Kadu è stata caratterizzata da numeri di grande rilievo, con doppiette e triplette, accelerazioni da autentico “fuori-categoria” e una capacità costante di saltare l’uomo. Le sue giocate hanno rappresentato un problema continuo per le difese avversarie e una garanzia di spettacolo, qualità e bel gioco per la Cadi Antincendi Futura. Accelerazioni dirompenti, gol a raffica e assist hanno reso il brasiliano uno dei principali protagonisti del campionato. La sua assenza, causata dalla squalifica rimediata nella gara di ritorno contro il Giovinazzo, potrebbe inoltre aver condizionato il cammino della squadra nella corsa alla Serie A, impedendo alla formazione gialloblù di osare ulteriormente nella fase decisiva della stagione.

La promozione resta comunque il grande obiettivo della piazza e della società anche per il campionato che sta per iniziare. La Cadi Antincendi Futura potrà affrontare la nuova sfida contando ancora sulle qualità del suo forte calcettista brasiliano, pronto a scrivere nuove ed entusiasmanti pagine della storia gialloblù.